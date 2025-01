Royal Canin Relax Care konserv (pasteet)

Muutustega kohanemine

Koostist on rikastatud toitainetega, mis on tuntud oma rahustava mõju poolest, et aidata su koeral muutuvas keskkonnas või tundmatutes olukordades rahulikuks jääda. Muutused teie koera rutiinis võivad mõjutada tema heaolu. Olukorrad nagu autosõit, uude koju kolimine või uue beebi saabumine võivad muuta koera närviliseks. Tema toitainete sobilik kohandamine võib aidata tal paremini muutustega toime tulla.