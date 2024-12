Royal Canin Sterilised konserv (pasteet)

Säilitab ideaalkaalu

Aitab säilitada steriliseeritud/kastreeritud koerte ideaalkaalu vähendades kaloreid 10% võrra. Peale steriliseerimist/kastreerimist teie koera ainevahetus aeglustub. Kuigi ta on endiselt õnnelik koer, kulutab ta nüüd vähem energiat ja võite märgata, et ta on näljasem kui varem. Tema vormis hoidmine on nüüd eriti tähtis.