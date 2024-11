Royal Canin Yorkshire Terrier 8+ kuivtoit

Tervisliku vananemise kompleks

Yorkshire Terrier Adult 8+ on loodud toetama tervislikku vananemist. See toit sisaldab eksklusiivset antioksüdantide kooslust, mis aitab hoida rakutervist ja sobilikku fosforisisaldust, et hoolitseda küpsesse ikka jõudvate Yorkshire terjerite neerude eest.