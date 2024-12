Royal Canin Gastrointestinal Low Fat Dog kuivtoit

Täisväärtuslik dieettoit koertele, mis on välja töötatud, et reguleerida rasvade ainevahetust hüperlipideemia puhul. Sisaldab vähe rasva ja palju asendamatuid rasvhappeid.

