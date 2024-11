Pediatric Junior Dog

Täisväärtuslik toit spetsiaalselt keskmist kasvu kutsikatele, kelle täiskasvanu kehakaal on 11-25 kg ja on mõeldud toitmiseks kuni 12. elukuuni (kaasaarvatud). Toit arvestab tundliku seedimise ja naha tervisega. Lisaks on toidul hea maitse valiva isuga lemmikloomadele ning toitu on lisatud antioksüdantide segu.