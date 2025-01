Royal Canin Urinary S/O Dog kuivtoit

Tundlikkused

Kristallid uriinis on esmane faktor, mis soodustab kusekivide arenemist. Kristallid võivad uriinis esineda siis, kui toidus on ülemäärane mineraalainete hulk. Struviidid koosnevad magneesiumist, ammooniumist ja fosfaatidest, mis kipuvad moodustuma uriinis, mille pH on neutraalsest kuni aluseliseni. Kaltsiumoksalaadid aga tekivad vastupidiselt uriinis, mille pH on happelisest kuni neutraalse vahemikuni.