Kutsika kojutoomine

Kontrollige, kas kõik vajalikud dokumendid on olemas, ja mõelge, kas kõik olulised küsimused on esitatud. Veenduge, et kutsikas pole äsja söönud, vältimaks tema halba enesetunnet teekonnal. Samuti tasub nende väsitamiseks nad enne jalutama viia ja lasta neil häda ära teha. Kui panete oma kutsikale uue kaelarihma, veenduge, et see üle pea ei saaks libiseda. Kui see on kaela ümber, tohib selle ja kaela vahele mahtuda ainult kaks sõrme.

