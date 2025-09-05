Kutsika kojutoomine
Kutsika kojutoomise päev on teile väga põnev, kuid kutsikas ise võib ema ja pesakonna teiste liikmete juurest lahkumise tõttu häiritud olla. Siin on mõned asjad, mida meeles pidada, et tema eest hoolitsemiseks valmis olla.
Milline on õige vanus kutsika kojutoomiseks?
Kui toote nad koju liiga vara, jääb neil vahele oluline õppeperiood, mis võib avaldada mõju nende füüsilisele ja vaimsele heaolule tulevikus. Kui aga eraldate nad emast ja teistest pesakonnaliikmetest märksa hiljem kui 10 nädalat pärast sündi, lühendate oluliselt nende sotsialiseerimisetappi.
Millal on parim aeg kutsika kojutoomiseks?
Mida küsida teie kutsika aretajalt?
- Kas kutsikas on täielikult emapiimast võõrutatud?
- Millist toitu ta sööb ja millal on tema söögiajad?
- Kas õues hädal käimise õpetamisega on alustatud ja mis tasemel need oskused on?
- Millal on tema ülevaloleku- ja uneaeg?
- Kas loomaarst on tema tervist kontrollinud?
- Kas tal on olnud terviseprobleeme?
- Kas teda on vaktsineeritud? Kui jah, siis millal on järgmise süsti aeg?
- Kas ta on saanud ussirohtu?
- Kas tal on ID-kiip?
- Milline on tema suhtluskogemus?
- Millise temperamendi ja iseloomuga on tema vanemad ning kas nende tervisetõendid on saadaval?
Mida kutsikale järgi minnes kaasa võtta?
Kutsika kojutoomine – kuidas seda teekonda korraldada
Enne aretaja juurest lahkumist
Kontrollige, kas kõik vajalikud dokumendid on olemas, ja mõelge, kas kõik olulised küsimused on esitatud. Veenduge, et kutsikas pole äsja söönud, vältimaks tema halba enesetunnet teekonnal. Samuti tasub nende väsitamiseks nad enne jalutama viia ja lasta neil häda ära teha. Kui panete oma kutsikale uue kaelarihma, veenduge, et see üle pea ei saaks libiseda. Kui see on kaela ümber, tohib selle ja kaela vahele mahtuda ainult kaks sõrme.
Autoga harjumine
Kutsika julgustamiseks autosse minekuks, pange sinna maiuspala ja andke talle reisi ajal midagi närida. Kui teil on keegi kaasas, laske tal istuda tagaistmel, kus ta saab võtta kutsika istuma enda sülle, kõrvale või põrandale. Kui olete üksi, peab teie kutsikas sõitma puuris. Ema järele lõhnav rätik või mänguasi on suurepärane vahend teie kutsika lohutamiseks sel ajal.
Reisimine
Teie kutsikas võib haukuda või nutta, isegi kui olete teinud kõik tema mugavuse tagamiseks. Seega püüdke teda leebelt rahustada. Kuna teekond on pikk, tehke peatusi, et lasta tal häda teha, süüa või juua.
Kui jõuate koju
Viige oma kutsikas kohe õue, et nad saaksid tualetti minna. Ja püsige rahuliku ning olge neile toeks, kui oma lemmiku tuppa viite.