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Dachshund puppies in black and white

Kutsika kojutoomine

Kutsika kojutoomise päev on teile väga põnev, kuid kutsikas ise võib ema ja pesakonna teiste liikmete juurest lahkumise tõttu häiritud olla. Siin on mõned asjad, mida meeles pidada, et tema eest hoolitsemiseks valmis olla.

Labrador Retriever puppy lying down on a white bed

Milline on õige vanus kutsika kojutoomiseks?

Parim vanus kutsika kojutoomiseks on 8- kuni 10-nädala vanuselt. Selleks ajaks peaksid nad olema emapiimast võõrutatud ja õppinud koera varaseid sotsiaalseid oskusi oma ema ja pesakonnakaaslaste käest.

Kui toote nad koju liiga vara, jääb neil vahele oluline õppeperiood, mis võib avaldada mõju nende füüsilisele ja vaimsele heaolule tulevikus. Kui aga eraldate nad emast ja teistest pesakonnaliikmetest märksa hiljem kui 10 nädalat pärast sündi, lühendate oluliselt nende sotsialiseerimisetappi.

Dachshund puppy being held by owner

Millal on parim aeg kutsika kojutoomiseks?

Oluline on kutsikas koju tuua, kui teil on kodus olemiseks ja tema eest hoolitsemiseks paar vaba päeva. Samuti oleks hea, kui kodu oleks vaikne ja esimestel päevadel ei käiks palju külalisi, et kutsikas saaks rahulikult kohaneda. Võimalusele tooge ta koju hommikul, et ta saaks uue ümbrusega harjuda enne uneaega.

Labrador Retriever puppy in black and white with a red ball

Kas olete kutsika jaoks valmis?

Veenduge, et oleksite hästi ette valmistatud ja aitaksite kutsikal õnnelikult ja ohutult uude koju ning perekonda elama asuda. Pole veel päris valmis? Lisateavet selle kohta, kuidas valmistuda kutsika saabumiseks.

Valmistumine

Mida küsida teie kutsika aretajalt?

Teie kutsika aretajal on palju teavet, mida saate kasutada selleks, et aidata oma kutsikal kiiremini kodus harjuda ja tema head tervist säilitada. Esitage aretajale järgmised küsimused ja ka muid teie kutsikat puudutavaid asjakohaseid küsimusi.

Golden Retriever puppies lying together on a white blanket next to a window

  • Kas kutsikas on täielikult emapiimast võõrutatud?
  • Millist toitu ta sööb ja millal on tema söögiajad?
  • Kas õues hädal käimise õpetamisega on alustatud ja mis tasemel need oskused on?
  • Millal on tema ülevaloleku- ja uneaeg?
  • Kas loomaarst on tema tervist kontrollinud?
  • Kas tal on olnud terviseprobleeme?
  • Kas teda on vaktsineeritud? Kui jah, siis millal on järgmise süsti aeg?
  • Kas ta on saanud ussirohtu?
  • Kas tal on ID-kiip?
  • Milline on tema suhtluskogemus?
  • Millise temperamendi ja iseloomuga on tema vanemad ning kas nende tervisetõendid on saadaval?

Mida kutsikale järgi minnes kaasa võtta?

Kutsikale järgi minnes peaksite kaasa võtma mõned olulised asjad, mis kodutee talle turvaliseks ja mugavamaks muudavad. Need on järgmised.

Kutsika kojutoomine – kuidas seda teekonda korraldada

Teekond koju võib olla teie kutsika esimeseks korraks autos. On tähtis, et nad tunneksid end mugavalt ja ei hakkaks tulevikus autosõitude pärast muretsema. Võimalusel võtke keegi kaasa, kes teda lohutaks sel ajal, kui teie sõidate.

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Enne aretaja juurest lahkumist

Kontrollige, kas kõik vajalikud dokumendid on olemas, ja mõelge, kas kõik olulised küsimused on esitatud. Veenduge, et kutsikas pole äsja söönud, vältimaks tema halba enesetunnet teekonnal. Samuti tasub nende väsitamiseks nad enne jalutama viia ja lasta neil häda ära teha. Kui panete oma kutsikale uue kaelarihma, veenduge, et see üle pea ei saaks libiseda. Kui see on kaela ümber, tohib selle ja kaela vahele mahtuda ainult kaks sõrme.

Dalmatian puppy being held by owner
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Autoga harjumine

Kutsika julgustamiseks autosse minekuks, pange sinna maiuspala ja andke talle reisi ajal midagi närida. Kui teil on keegi kaasas, laske tal istuda tagaistmel, kus ta saab võtta kutsika istuma enda sülle, kõrvale või põrandale. Kui olete üksi, peab teie kutsikas sõitma puuris. Ema järele lõhnav rätik või mänguasi on suurepärane vahend teie kutsika lohutamiseks sel ajal.

Puppy sleeping in a puppy crate
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Reisimine

Teie kutsikas võib haukuda või nutta, isegi kui olete teinud kõik tema mugavuse tagamiseks. Seega püüdke teda leebelt rahustada. Kuna teekond on pikk, tehke peatusi, et lasta tal häda teha, süüa või juua.

Beagle puppy walking on a lead outdoors
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Kui jõuate koju

Viige oma kutsikas kohe õue, et nad saaksid tualetti minna. Ja püsige rahuliku ning olge neile toeks, kui oma lemmiku tuppa viite.

Chocolate Labrador Retriever puppy being held by owner
English Cocker Spaniel puppy black and white

Kutsikaga toimetulek esimestel päevadel

Kutsika esimesed päevad ja nädalad koos teiega mõjutavad oluliselt tema uues kodus sisseelamist ning edaspidist arengut ja õnne.

Esimesed päevad ja nädalad

Meie kutsikatoitude sarjad

Royal Canin Puppy kutsikatoit toetab tervislikku kasvu ja arengut, tagades kõik esimeseks eluaastaks vajalikud toitained.

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