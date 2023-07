Sterilised Ageing 12+ kissan kuivaruoka

TUOTETIEDOT

ROYAL CANIN® Ageing Sterilised 12+ -kuivaruoka on suunniteltu erityisesti leikatun seniorikissan ravintotarpeita ajatellen. Ruoka sisältää kohtuullisen määrän rasvaa, mikä auttaa pitämään kissan hyvässä kunnossa. Terveen ikääntymisen tuki tarkoittaa antioksidanttikoostumusta, jossa on lykopeenia ja omega-3-rasvahappoja kissan terveiden elintoimintojen tukemiseksi koko ikääntymisprosessin ajan. Mukautetun fosforitasonsa ansiosta ruoka edistää lisäksi seniorikissan munuaisten terveyttä ylläpitämällä niiden tehokasta toimintaa. Jokaisella kissalla on omat yksilölliset mieltymyksensä, joten ROYAL CANIN® Ageing 12+ on saatavana myös märkäruokana joko herkullisessa kastikkeessa tai hyytelössä. Myös leikkaamattomille kissoille on saatavilla kuivaruoka. Jos harkitset yhdistelmäruokintaa, noudata ruokintaohjeitamme, jotta kissasi saa riittävän määrän sekä säilyke- että kuivaruokaa optimaalisen tasapainon saavuttamiseksi.

