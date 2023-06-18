Sitoutunut laatuun ja elintarvikkeiden turvallisuuteen
Viimeisten viiden vuosikymmenen ajan Royal Canin on pitänyt ravinnon laadun ja tuotteiden turvallisuuden maailmanlaajuisesti toimintansa sydämessä. Kaikkein pienimpiin yksityiskohtiin keskittyminen auttaa meitä tarjoamaan lemmikeille tarkinta, tehokkainta ja terveellistä ravintoa.
ROYAL CANIN -ruoka- ja -turvallisuusprosessit
Gold Standard -standardien mukaiset tuotantoprosessimme varmistavat, että Royal Canin toimittaa turvallisia ja laadukkaita tuotteita maailmanlaajuisesti.
Globaalit ostomenettelyt
Ammattitaitoiset ostajamme noudattavat joka puolella maailmaa samoja raaka-aineiden valinta- ja hankintaprosesseja. Näin varmistetaan, että kaikilla tuotteillamme on samat korkeat ravitsemusstandardit.
Toimitusketjut
Monet toimittajistamme ovat pitkäaikaisia kumppaneita. Kaikkien toimittajiemme säännölliset, perusteelliset tarkastukset takaavat, että kaikki eri puolilla maailmaa sijaitsevissa laitoksissamme käytettävät raakamateriaalit täyttävät kaikki tarkat määrityksemme.
Jatkuva testaus
Kaikki lähetykset tarkistetaan, ennen kuin ne saapuvat eri puolilla maailmaa sijaitseviin tuotantokeskuksiimme, ja kaikissa näissä tehtaissa on huipputason testilaboratorio. Laboratorioissa analysoidaan ravitsemuksellisen laadun ja ruokaturvallisuuden indikaattoreita, kuten mykotoksiineja eli sienimyrkkyjä ja raaka-aineiden hapettumista.
Yhdenmukainen laatu
Kaikki 1800 elintarvikealan toimijaa ympäri maailmaa noudattavat samaa tiukkaa prosessia yhdenmukaisuuden ja laadun varmistamiseksi.
Järjestelmälliset tarkistukset
Valmistusprosessiin sisältyy kymmenittäin erilaisia laatutarkistuksia, joilla varmistetaan määritystemme ja jäljitettävyysstandardiemme mukainen laatu. Tämän lisäksi laboratorioissamme suoritetaan vuosittain noin puoli miljoonaa analyysia eri puolilla maailmaa.
Jälleenmyyjät
Kaikkien jälleenmyyjien on noudatettava turvallisuus- ja logistiikkastandardejamme. Varmistamme tämän tarkastamalla heidän varastointi- ja kuljetusolosuhteensa säännöllisesti.
Laatutakuu
Nämä tiukat menettelytavat takaavat tuotteidemme optimaalisen laadun, turvallisuuden ja ravintoarvot.
Laadukkaat raaka-aineet
Valitsemme ainesosia korkean ravintosisällön sekä lemmikeille koituvien terveyshyötyjen perusteella. Niinpä käytämme vain lihaa ja kalaa, joka on peräisin elintarvikeketjusta. Pyrimme kaikin tavoin hankkimaan raaka-aineet hyväksytyiltä toimittajilta läheltä tuotantokeskuksiamme. Tämä tukee paikallista taloutta, takaa tuoreuden ja vähentää hiilijalanjälkeämme.
Toimittajien tarkka valikointi
Käytämme tiukkoja valintaperusteita löytääksemme toimittajia, jotka auttavat meitä ylläpitämään luokkamme parhaita laatu- ja turvallisuusstandardeja. Osana tätä käytäntöä teemme perusteellisia tarkastuksia ravintoarvon, tuotannon laadun, jäljitettävyyden ja kestävyyden määrittämiseksi.
Täysin jäljitettävissä olevat ainesosat
100 % saapuvista raaka-aineista analysoidaan ja kaikkia otettuja näytteitä säilytetään kaksi vuotta. Tämä takaa, että voimme jäljittää jokaisen raaka-aineen aina sen alkuperään asti tuotteen koko säilyvyyden ajan.
Kestävän tulevaisuuden puolesta
Kestävyys on keskeinen osa kaikkea Royal Caninin päivittäistä toimintaa ympäri maailman.
