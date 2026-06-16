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Räätälöity ravinto edistää lemmikkisi hyvinvointia

Vuodesta 1968 asti olemme tutkineet kissojen ja koirien ainutlaatuisia tarpeita pienintä yksityiskohtaa myöden. Tänä aikana olemme oppineet, että pieninkin ravitsemuksellinen ero voi olla merkitsevä tekijä lemmikin elämän ja terveyden kannalta.

Mitä on räätälöity ravitsemus?

Kehitämme sinun lemmikkisi yksilöllisiä tarpeita vastaavan ravitsemuksen ja huolehdimme sopivista antioksidantti-, vitamiini-, kuitu-, prebiootti- ja kivennäisainetasoista.

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Erityisvalmisteinen

Esimerkiksi saksanpaimenkoirat: kaikki rakastavat niiden rohkeutta, uskollisuutta ja älykkyyttä. Vahvasta ulkomuodostaan ja sisäisistä ominaisuuksistaan huolimatta niillä on kuitenkin herkkä vatsa. Sen vuoksi kehitimme niille erittäin hyvin sulavia proteiineja ja erityisiä ravintokuituja sisältävän tuotteen, joka auttaa niitä olemaan sisäisesti yhtä vahvoja kuin ulkoisestikin.
 
German Shepherd on a sand

Ravitsemme lemmikkien luonnetta

Hyväkuntoinen jackrussellinterrieri voi hypätä yli kuusi kertaa omaa korkeutensa verran. Niiden luonnollinen potentiaali pääsee oikeuksiinsa ja yksilölliset tarpeet täyttyvät, kun ne saavat ravinnostaan huolella valittuja proteiineja ja antioksidantteja.
 
Jack Russel terrier jumping

Räätälöidyt ravitsemusratkaisut yksilöllisiin tarpeisiin

Monella lemmikillä on yksilöllisen muotoinen leuka ja ruokailutapa, joka asettaa haasteita syömiselle. Siksi emme räätälöi tuotteitamme ainoastaan ravitsemuksellisesti, vaan suunnittelemme myös jokaisen nappulan muodon ja rakenteen siten, että se vastaa jokaisen lemmikin fyysisiin ruokailutarpeisiin.
Hound dog

Lopputulos

Tuloksena on ravinto, joka on suunniteltu vastaamaan tiettyjä terveystarpeita äärimmäisen tarkasti. Lemmikkisi saa täydellisen ja tasapainoisen määrän ravintoaineita ja aminohappoja vahvojen lihasten kasvattamiseen, terveen kehon ylläpitoon ja vahvan immuunijärjestelmän tukemiseen. Se myös antaa niille kaiken tarvittavan energian menestymiseen ja parhaan mahdollisen terveellisen elämän elämiseen.
Bengal cat on a tree

Räätälöity jokaiseen tarpeeseen

Jokaisen kissan ja koiran yksilölliset tarpeet ovat yhtä ainutlaatuisia kuin nekin ovat. Nämä tarpeet ovat kuitenkin usein ominaisia niiden koolle, rodulle tai elämäntavalle. Katso, miten ravintovalikoimamme voivat auttaa kaikkia lemmikkejä nauttimaan hyvinvoinnistaan.

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    Löydä oikea tuote
    Vain kolmessa minuutissa

    Löydä oikea tuote

    1

    Vastaa lemmikkiäsi koskeviin kysymyksiin

    2

    Hanki räätälöity ruokasuositus

    3

    Valitse ruoka joka sopii lemmikkisi tarpeisiin

    Hanki räätälöity ruokasuositus

    Valikoimat koirille

    Räätälöityä ravitsemusta

    Koiranpennuille

    Koiranpentujen tuotteet
    Räätälöityä ravitsemusta

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