Tuloksena on ravinto, joka on suunniteltu vastaamaan tiettyjä terveystarpeita äärimmäisen tarkasti. Lemmikkisi saa täydellisen ja tasapainoisen määrän ravintoaineita ja aminohappoja vahvojen lihasten kasvattamiseen, terveen kehon ylläpitoon ja vahvan immuunijärjestelmän tukemiseen. Se myös antaa niille kaiken tarvittavan energian menestymiseen ja parhaan mahdollisen terveellisen elämän elämiseen.