Me Royal Caninilla uskomme, että jokainen koira on yksilö. Tutkimme rotukohtaisia ominaisuuksia ja yhdistämme asiantuntijaverkostoltamme samaamme tieteellistä ja ravitsemuksellista tutkimustietoa kehittääksemme täsmällistä ravintoa koirallesi.



Breed Health Nutrition® sisältää laadukkaita proteiinin lähteitä ja ainutlaatuisia ravintoaineita, ja sen muoto, koko ja rakenne on suunniteltu jokaisen koiran kasvojen ja leuan rakenteen ja purennan mukaisesti.