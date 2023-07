Kaikki mitä sinun tarvitsee tietää rodusta



Labradorinnoutajat eivät todellakaan ole sohvaperunoita. Uiminen, leikkiminen – heittikö joku pallon? – ja pitkät kävelylenkit suosikki-ihmisten kanssa… Labradorit ovat valmiita kaikenlaiseen toimintaan. Myös harjoittelemiseen. Kouluttaminen on yleensä miellyttävä kokemus rodun luontaisen älykkyyden ansiosta. Tasapainoiset ja leikkisät labradorit tulevat usein todella hyvin toimeen lasten kanssa, kunhan ne on koulutettu. Labradoreja koulutetaan usein terapiakoiriksi, ja ne ovat loistavia palvelukoiria luontaisten ominaisuuksiensa ansiosta. Lisäksi niillä on varsin hyvät käytöstavat.

On tärkeää muistaa, että tätä rotua ohjaa eräs melko suuri kannustin: sen ruokahalu. Siksi labradorinnoutajan pitäminen normaalipainoisena voi ehkä olla haastavampaa kuin muiden rotujen. Kuitenkin tasapainoisen, labradoreille sopivan ruokavalion, runsaan liikunnan ja hyvän eläinlääkärin neuvojen avulla koirasi pysyy hyvinvoivana ja tyytyväisenä.

Niillä on melko vankka ja lihaksikas rakenne, voimakkaat leuat ja suuri kuono. Niiden yleensä ruskeat silmät kertovat lempeydestä, älykkyydestä ja omistautumisesta. Kun labradorinnoutaja katsoo omistajaansa, yhteys on kaikkien nähtävissä.

Labradorin turkki ovat lyhyt ja tiheä ilman laineita tai pörröisyyttä, ja siinä on säänkestävä aluskarva. Labradorit ovat väriltään keltaisia (vaaleankeltaisesta punaruskeaan), ruskeita tai kokonaan mustia. Niiden häntä, joka on usein liikkeessä, on melko paksu jo syntymästä saakka. Labradorinnoutajan häntä on kokonaan tiiviin karvan peitossa, minkä vuoksi se näyttää pyöreältä "saukonhännältä". Hyvä neuvo: kun labradorinnoutaja on iloinen nähdessään sinut, pysy poissa sen hännän tieltä!

Labradorinnoutaja on tunnettu ystävällisestä ja lempeästä luonteestaan, ja se mukautuu hyvin lähes mihin tahansa asuintilanteeseen. Perhekoirana sillä riittää kärsivällisyyttä odottaa, että lapset pääsevät koulusta kotiin, minkä jälkeen se suuntaa innostuneena puutarhaan leikkimään heidän kanssaan. Vaikka labradorinnoutaja haukkuu kuullessaan outoja tai kovia ääniä, se ei ole kovin hyvä vahtikoira. Kun se on hyvin sosiaalistettu, se ei ole juurikaan aggressiivinen eikä käyttäydy hyökkäävästi ihmisiä tai muita eläimiä kohtaan.