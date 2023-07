TUOTETIEDOT

ROYAL CANIN® Labrador Retriever Adult -kuivaruoka soveltuu vähintään 15 kuukauden ikäisille labradorinnoutajille. Se on suunniteltu erityisesti täysikasvuisen koiran ravintotarpeita ajatellen. Labrador Retriever -ruoan kaloripitoisuus on mukautettu: proteiinia on tavallista enemmän ja rasvaa vähemmän, mikä auttaa koiraasi pysymään normaalipainossa. Labradorinnoutajan turkin vedenpitävä rakenne toimii eristeenä. Tämän vuoksi on tärkeää, että labradorinnoutajan turkki on hyvässä kunnossa. ROYAL CANIN® Labrador Retriever Adultin ainutlaatuinen ravintoaineyhdistelmä auttaa tukemaan ihon muodostamaa suojaa. Ruoassa on purasruohoöljyä ja muita välttämättömiä rasvahappoja, jotka auttavat pitämään koirasi ihon ja turkin kunnossa. Labradorinnoutaja on päättäväinen urheilija, joka liikkuessaan antaa palaa täydellä teholla. Vahva runko ja luusto edellyttävät, että koira saa ravintoaineita, jotka auttavat pitämään sen nivelet terveinä. Se sisältää erityisiä ravintoaineita, kuten omega-3-rasvahappoja EPA:ta ja DHA:ta, jotka auttavat tukemaan luuston ja nivelten hyvinvointia. Lisäksi nappulan suutuntuma ja koostumus on räätälöity eritoten labradorinnoutajan leuoille. Nappulan mukautettu muoto auttaa myös hidastamaan syömistä, jotta koirasi pysyy normaalipainossa.

