Terveys on intohimomme
Kaikkea tekemistämme ohjaa intohimo jokaisen kissan ja koiran terveyteen ja hyvinvointiin.
Tietämyksen lisääminen
Syvällinen ymmärryksemme kissojen ja koirien tarpeista mahdollistaa maailman tarkimman terveysravinnon valmistamisen. Emme koskaan lakkaa oppimasta, emmekä pidä mitään itsestään selvänä. Siksi teemme yhteistyötä johtavien tieteen, eläinlääketieteen ja käyttäytymisen asiantuntijoiden kanssa ja pidämme jatkuvaa yhteyttä kissojen ja koirien omistajien kanssa ympäri maailman.
Lemmikit ensin
Laitamme aina lemmikkien tarpeet etusijalle. Tämä tavoite ohjaa tutkimustamme, tukee kaikkien tuotteidemme ravitsemuksellista laatua ja auttaa koiria ja kissoja elämään pidemmän ja terveemmän elämän.
Tarkkuus kaikessa
Syvällisten tietojemme ja kokemuksemme kautta olemme oppineet ymmärtämään lemmikkien tarpeita tarkasti ja tiedämme, mitä ravintoaineita ne tarvitsevat voidakseen tuoda parhaat puolensa esiin. Tämä tarkkuus takaa sen, että tuotteemme edustavat parasta laatua jokaisella osa-alueella muodosta, rakenteesta, maistuvuudesta ja sulavuudesta turvallisuuteen ja jäljitettävyyteen.
Kunnioitamme lemmikkien luonnetta
Kunnioitamme kissoja ja koiria, jotka ovat upeita eläimiä. Tämä kunnioitus syntyy niiden todellisen luonteen ja ainutlaatuisten tarpeiden syvästä tuntemuksesta. Se on kaikkien tuotteitamme ja palveluitamme koskevien päätösten ja yrityksemme toimintatapojen taustalla.