Syvällinen ymmärryksemme kissojen ja koirien tarpeista mahdollistaa maailman tarkimman terveysravinnon valmistamisen. Emme koskaan lakkaa oppimasta, emmekä pidä mitään itsestään selvänä. Siksi teemme yhteistyötä johtavien tieteen, eläinlääketieteen ja käyttäytymisen asiantuntijoiden kanssa ja pidämme jatkuvaa yhteyttä kissojen ja koirien omistajien kanssa ympäri maailman.