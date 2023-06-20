EtusivuTietoa meistäArvomme

Terveys on intohimomme

Kaikkea tekemistämme ohjaa intohimo jokaisen kissan ja koiran terveyteen ja hyvinvointiin.

Mustavalkokuva makaavasta maine coonin pennusta valkoista taustaa vasten

Tietämyksen lisääminen

Syvällinen ymmärryksemme kissojen ja koirien tarpeista mahdollistaa maailman tarkimman terveysravinnon valmistamisen. Emme koskaan lakkaa oppimasta, emmekä pidä mitään itsestään selvänä. Siksi teemme yhteistyötä johtavien tieteen, eläinlääketieteen ja käyttäytymisen asiantuntijoiden kanssa ja pidämme jatkuvaa yhteyttä kissojen ja koirien omistajien kanssa ympäri maailman.

Mustavalkokuva istuvasta saksanpaimenkoiran pennusta valkoista taustaa vasten

Lemmikit ensin

Laitamme aina lemmikkien tarpeet etusijalle. Tämä tavoite ohjaa tutkimustamme, tukee kaikkien tuotteidemme ravitsemuksellista laatua ja auttaa koiria ja kissoja elämään pidemmän ja terveemmän elämän.

Mustavalkokuva makaavasta aikuisesta pomeranianista valkoista taustaa vasten

Tarkkuus kaikessa

Syvällisten tietojemme ja kokemuksemme kautta olemme oppineet ymmärtämään lemmikkien tarpeita tarkasti ja tiedämme, mitä ravintoaineita ne tarvitsevat voidakseen tuoda parhaat puolensa esiin. Tämä tarkkuus takaa sen, että tuotteemme edustavat parasta laatua jokaisella osa-alueella muodosta, rakenteesta, maistuvuudesta ja sulavuudesta turvallisuuteen ja jäljitettävyyteen.

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Kunnioitamme lemmikkien luonnetta

Kunnioitamme kissoja ja koiria, jotka ovat upeita eläimiä. Tämä kunnioitus syntyy niiden todellisen luonteen ja ainutlaatuisten tarpeiden syvästä tuntemuksesta. Se on kaikkien tuotteitamme ja palveluitamme koskevien päätösten ja yrityksemme toimintatapojen taustalla.

Mustavalkokuva istuvasta aikuisesta venäjänsinisestä valkoista taustaa vasten

Kestävyys

Asenteemme kestävää kehitystä kohtaan takaa, että kohtelemme lemmikkejä, ihmisiä ja planeettaa niiden ansaitsemalla kunnioituksella.

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Mustavalkokuva seisovasta cockerspanielin pennusta valkoista taustaa vasten

Vastaukset kysymyksiisi

Asiantuntijat vastaavat yleisimpiin kysymyksiin lemmikkien terveydestä sekä Royal Caninista ja tuotteistamme.

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Mustavalkokuva seisovasta maine coonin pennusta valkoista taustaa vasten

Sitoutunut laatuun

Ravitsemuksellinen laatu ja tuoteturvallisuus ovat toimintamme ydin kaikkialla maailmassa.

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