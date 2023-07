Usein kysytyt kysymykset

Lemmikkien liikalihavuus on kasvava ongelma, joka heikentää lemmikkien elämänlaatua ja odotettavissa olevaa elinikää, minkä vuoksi niiden ruokinnassa tulee olla mahdollisimman tarkka.

Mittakuppeja voidaan käyttää mittaamisen apuna, mutta niiden käytössä aterioiden väliset päivittäiset erot ovat huomattavia (keskimäärin 20 % enemmän tai vähemmän ruokaa annosta kohden *). Lisäksi 80 % omistajista ruokkii lemmikkiään liikaa mittakuppia käyttäessään*, minkä vuoksi emme suosittele niiden käyttöä.

Tämän epätarkkuuden vuoksi suosittelemme päivittäisen ruoka-annoksen punnitsemista digitaalisella vaa'alla. Näin voit varmistaa, että lemmikkisi saa oikean määrän ruokaa joka päivä. Nämä ruokamäärät voivat muuttua elämänvaiheen, aktiivisuustason ja mahdollisen kastroinnin mukaan, joten jotta lemmikkisi keho pysyisi ihanteellisessa kunnossa lemmikin koko eliniän ajan, suosittelemme punnitsemaan sen säännöllisesti ja säätämään ruokamääriä tarvittaessa.

*AJ German et al. Imprecision when using measuring cups to weigh out extruded dry kibbled food. Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition (2011); 3(11):368-373.