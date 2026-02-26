Terveellinen alku kissanpennulle
Kuten mikä tahansa nuori lemmikki, kotiin tuomasi pieni kissanpentu aloittaa elämän melko avuttomana. Elämän ensimmäinen vuosi on haurain ajanjakso, mutta se vaihe ei kestä kauan. Kissanpentu kasvaa nopeasti ja on riippuvainen siitä, että tarjoat sille kaiken tarvittavan ravitsemuksellisen tuen, pennun navigoidessa matkalla kissanpennusta aikuiseksi kissaksi.
Riippumatta siitä, oletko uusi kissanpennun hoitaja, kaipaatko muistinvirkistystä kissanpennun hoidon perusteisiin vai keräätkö tietoa harkitessasi kissanpennun hankkimista, kissanpentujen hoito-oppaamme tarjoaa tietoa siitä, mitä karvainen seuralaisesi tarvitsee saadakseen parhaan mahdollisen alun elämälleen ja edelleen koko elämänsä ajan.
Tältä sivulta löydät seuraavat tiedot:
1. Kissanpennun kehityksen ABC
Kissanpentu käy läpi useita eri kasvuvaiheita sen ensimmäisen elinvuoden aikana. Jokainen näistä vaiheista sisältää sekä fyysisiä että kognitiivisia muutoksia. Kun tunnistat kissanpennun läpikäymän vaiheen, voit tukea sen kasvua luottavaisin mielin.
Tutkimukset ovat osoittaneet, että kissan terveyden perusta alkaa pentuajasta – se auttaa luomaan pohjan terveydelle myös tulevaisuudessa. Kissanpennun muuttuessa vastasyntyneestä aikuiseksi kissaksi, myös sen ravitsemustarpeet muuttuvat. Kun tiedät, mitä ne tarvitsevat optimaalisen terveyden varmistamiseksi kussakin kasvuvaiheessa, voit varmistaa, että annat kissallesi kaiken mitä se tarvitsee kasvua ja kehittymistä varten.
Kissanpennun kasvattaminen ei sinänsä ole vaikeaa, mutta jos olet kuten suurin osa uusista (tai tulevista) lemmikkieläinten omistajista, sinulla on kysymyksiä. Mietit ehkä, kuinka kissanpentu kehittyy kuukausittain, miten kissanpentua koulutetaan (kyllä, se on mahdollista!) tai ehkä jopa mietit, kuinka nopeasti kissanpentu kasvaa – vinkki: riippuu rodusta, milloin kissanpentuasi pidetään pentuna tai aikuisena kissana. Kissanpentujen hoito-oppaamme sisältää olennaisia tietoja, joiden avulla autat luomaan perustan kissanpennun terveelliselle elämälle.
Näköaisti
Kissanpennun näkökyvyn ja siihen liittyvän käytöksen (avaruudellisen hahmotuskyvyn) täydellinen kehittyminen kestää noin neljä viikkoa.
Immuniteetti ja vastustuskyky
Ensimmäisten kuuden kuukauden aikana kissanpennun kehittymättömän immuunijärjestelmän on suojattava sitä miljoonilta bakteereilta.
Painon kolminkertaistuminen
Syntyessään useimmat kissanpennut painavat noin 100 grammaa. Viikon sisällä niiden paino kaksinkertaistuu ja kolmen viikon sisällä kolminkertaistuu.
Luut
Kissanpentusi ensimmäisen elinvuoden aikana sen luiden pitää kasvaa neljä kertaa betonia vahvemmiksi.
Hämmästyttävää kasvua
Kuuden ensimmäisen elinkuukauden aikana kissanpennut kasvavat yhtä paljon kuin ihmislapset 10 vuodessa.
2. Kissanpennun saapumiseen valmistautuminen
Uuden kissanpennun saapuminen on jännittävää. Mutta ilman ennakkovalmisteluja alkuajat voivat tuntua hieman kaoottisilta. Hyvä uutinen on, että niiden ei tarvitse olla!
Uudella kissanpennullasi on edessään paljon kasvua, kehitystä ja hellittelyhetkiä. Kun valmistaudut toivottamaan pentusi tervetulleeksi on tärkeää että sinulla on myös selkeä käsitys niistä oleellisista asioista, jotka auttavat kasvattamaan terveen aikuisen kissan. Olemme koonneet olennaisia tietoja, jotka auttavat kasvattamaan kissanpennustasi tyytyväisenä kehräävän seuralaisen.
3. Kissanpennun ruokinta ravitsemustarpeiden tyydyttämiseksi
Kissanpennuilla on kasvun aikana erityiset ravitsemustarpeet. On täysin normaalia miettiä, mitä kissanpennulle tulisi antaa ja jopa miten. Pennun muuttuviin ravitsemustarpeisiin vastaaminen on helpompaa, kun tunnet kissanpentujen ravitsemuksen perusteet. Vihje: tarpeet ovat täysin erilaiset kuin aikuisilla kissoilla. Lue kissanpentujen ruokinta- ja ravitsemustarpeista tukeaksesi niiden terveellistä kasvua ja kehitystä.
4. Kissanpennun hoito
Kissaemot tekevät upeaa työtä tarjoten pennuilleen elämän alkuun ihanteellista ravitsemusta, immuniteettia ja sosiaalistamista. Kun tuot kissanpennun kotiisi, se on nyt riippuvainen sinusta kaikissa tarpeissaan.
Nuorten kissanpentujen immuunijärjestelmä ei ole valmis. Kun emokissa vierottaa ne imettämisestä ja ne alkavat syödä kiinteää ruokaa, niiden immuniteetti heikkenee, mikä tekee niistä potentiaalisesti alttiita erilaisille taudeille ja sairauksille. Suuri ensimmäinen askel kohti kissanpennun terveen kasvun tukemista on ensimmäinen eläinlääkärikäynti.
Tyypillinen kissanpennun terveydenhoito sisältää säännölliset terveystarkastukset, rutiininomaiset kissanpentujen rokotukset, loisten torjunnan ja hammashoidon – kaikki ovat tärkeitä kissanpennun terveydelle. Lähellä sijaitseva eläinlääkäri on erinomainen resurssi kissanpennun hoidossa ja vankka tietolähde kissan terveyteen liittyvissä kysymyksissäsi.