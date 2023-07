Kissanpentuaika on lemmikin omistajille erittäin palkitsevaa aikaa, mutta se on myös sinulle ja lemmikillesi suurten haasteiden ja oppimisen aikaa. Seuraavien sivujen tiedot ja neuvot on kerätty Royal Canin -eläinlääkäreiltä, -ravitsemusneuvojilta ja -kumppaneilta ympäri maailman, ja ne auttavat sinua ja kissanpentuasi terveellisen elämän alkuvaiheilla.