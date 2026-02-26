1. Kissanpennun kehityksen ABC

Kissanpentu käy läpi useita eri kasvuvaiheita sen ensimmäisen elinvuoden aikana. Jokainen näistä vaiheista sisältää sekä fyysisiä että kognitiivisia muutoksia. Kun tunnistat kissanpennun läpikäymän vaiheen, voit tukea sen kasvua luottavaisin mielin.



Tutkimukset ovat osoittaneet, että kissan terveyden perusta alkaa pentuajasta – se auttaa luomaan pohjan terveydelle myös tulevaisuudessa. Kissanpennun muuttuessa vastasyntyneestä aikuiseksi kissaksi, myös sen ravitsemustarpeet muuttuvat. Kun tiedät, mitä ne tarvitsevat optimaalisen terveyden varmistamiseksi kussakin kasvuvaiheessa, voit varmistaa, että annat kissallesi kaiken mitä se tarvitsee kasvua ja kehittymistä varten.

Kissanpennun kasvattaminen ei sinänsä ole vaikeaa, mutta jos olet kuten suurin osa uusista (tai tulevista) lemmikkieläinten omistajista, sinulla on kysymyksiä. Mietit ehkä, kuinka kissanpentu kehittyy kuukausittain, miten kissanpentua koulutetaan (kyllä, se on mahdollista!) tai ehkä jopa mietit, kuinka nopeasti kissanpentu kasvaa – vinkki: riippuu rodusta, milloin kissanpentuasi pidetään pentuna tai aikuisena kissana. Kissanpentujen hoito-oppaamme sisältää olennaisia tietoja, joiden avulla autat luomaan perustan kissanpennun terveelliselle elämälle.