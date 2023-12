Kissanpennun kehitys ja kasvu

Pentuja voidaan alkaa vieroittaa emostaan ja viedä uusiin koteihin aikaisintaan 12 viikon iässä, mutta pennun kannalta myöhäisemmän luovutusiän on todettu vähentävän häiriökäyttäytymistä, siksi suositus nykyään on 14 viikkoa. Kun tuot kotiin kissanpennun, on tärkeää varmistaa, että uusi ympäristö on huolellisesti valmisteltu. Sähköjohdot ja pistorasiat on peitettävä, ikkunat, parvekkeet ja portaat suojattava ja terävät ja pienet esineet siivottava pois.