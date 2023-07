Kissanpennun käytöksen ymmärtäminen

Kissanpentusi saattaa antaa useita vihjeitä kehonkielellään, jos se on peloissaan. Asento, joka ilmaisee kissan olevan peloissaan, on selkä kaarella ja häntä pörröllä. Tämän käytöksen tarkoituksena on usein tehdä itsestään mahdollisimman suuri tai pelottava, jotta mahdollinen vihamielinen vastapuoli luopuu lähestymisyrityksestä. Kuten huolestuneidenkin kissojen kohdalla, on tärkeää poistaa käytöksen mahdolliset aiheuttajat, jotta kissanpentu voi rauhoittua.