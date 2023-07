Kissanpennun turkin, kynsien & hampaiden hoito

Varmista, että kissanpentu tottuu käsittelyyn nuoresta iästä asti, jotta sen harjaaminen on myöhemmin helpompaa. Jokaisella kissarodulla on yksilölliset harjaustarpeet ja sen ymmärtäminen on avainasemassa kissanpennun terveen turkin ylläpitämisessä.