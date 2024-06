Kissanpennut viettävät suuren osan hereilläoloajastaan hoitamalla turkkiaan. Kun kyse on kissanpentusi hoidosta ja hygieniasta, myös sinulla omistajana on siinä tärkeitä velvollisuuksia.

Kun hoidat kissanpentuasi tällä tavalla, et ainoastaan tue lemmikkisi terveyttä ja hyvinvointia, vaan myös luot sidettä siihen.

Kissanpennun turkin hoito

Harjaamalla kissanpentusi turkin säännöllisesti pääset tarkistamaan lemmikkisi loisten, kuten kirppujen ja punkkien, varalta. Harjaus ehkäisee myös karvapallojen kerääntymistä kissanpennun vatsaan.

Kissanpennun turkin harjaus

Aloita hyvin hellästi, jotta kissasi tottuu harjaukseen tai kampaamiseen.

Kampaa kissanpentuasi aina ensin myötäkarvaan ja sitten vastakarvaan poistaaksesi varovasti irtonaiset karvat ja pienet takut.

Jos takku ei aukea, ole lempeä ja kärsivällinen. Älä vedä kovaa, sillä se vahingoittaa turkkia.

Turkinhoito kannattaa lopettaa aina leikkiin, jotta kissanpennulle jää hyvä mieli hoidosta.

Kevät ja kesä ovat runsaan karvanlähdön aikaa, joten silloin tarvitaan tavanomaista säännöllisempää ja huolellisempaa harjausta. Irtonaiset karvat on helpompi kammata pois, kun käsittelet turkin ensin hierontakintaalla.

Lyhytkarvaisten kissojen hoito

Lyhytkarvaisille kissoille riittää viikoittainen harjaus. Ennen harjausta voit hieroa turkkia vastakarvaan turkinhoitokäsineellä, joka poistaa irtonaisia karvoja ja virkistää ihoa. Käytä mieluiten pehmeää harjaa, jossa on luonnonsilkkiset harjakset. Näin turkki ei vaurioidu.

Keskipitkäkarvaisten ja persialaisten kissojen hoito

Muutaman minuutin päivittäinen harjaus ehkäisee takkuja ja poistaa likaa. Harvapiikkinen metallikampa on tähän paras. Kampaa käytettäessä on oltava varovainen, sillä ne menevät syvemmälle turkkiin kuin harjat. Ihoärsytyksen riski on tällöin suurempi, joten kampa on valittava huolellisesti.

Kissanpennun kynsien leikkaus

Kissanpennut merkitsevät reviirinsä kynsiensä avulla. Jos haluat välttää raapimisen aiheuttamat vahingot vaikuttamatta pentusi luonnolliseen käyttäytymiseen, on parasta leikata kynnet. Kynsien leikkaaminen on täysin kivutonta, mutta voi ahdistaa kissanpentua. Siksi on tärkeää aloittaa varhain, jotta kissa tottuu käsittelyyn nuoresta iästä lähtien.

Kysy neuvoa eläinlääkäriltä. Ennen kuin aloitat kissasi kynsien leikkaamisen, pyydä eläinlääkäriä selittämään, minkä osan kynttä voit leikata aiheuttamatta kipua ja verenvuotoa.

Varmista, että sinulla ja kissallasi on hyvä olla. Aloita valitsemalla mukava istumapaikka. Ota kissanpentu syliisi ja pitele sen kehoa reisiesi välissä. Rauhoita leikkaamisen lomassa kissanpentua sivelemällä sen vatsaa.

Giljotiinimallinen leikkuri on paras väline kynsien leikkaamiseen. Leikkaa kynnen valkoinen kärki. Älä leikkaa läheltä vaaleanpunaista kolmiota, joka on kynnen kannan elävä osa. Jos leikkaat liian läheltä vaaleanpunaista osaa, se voi aiheuttaa kissalle ahdistusta ja verenvuotoa.

Toimi rauhassa. On parempi leikata useasti vähän kerrallaan kuin leikata paljon kynttä kerralla.

Kissanpennun kynnet ovat hyvä osoitus sen terveydentilasta. Liian kovat tai liian pehmeät kynnet ovat merkki mahdollisesta aliravitsemuksesta tai bakteerihyökkäyksestä, joten jos huomaat kumpaa tahansa näistä merkeistä, ota yhteyttä eläinlääkäriin.