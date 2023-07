Kaikki mitä sinun tarvitsee tietää rodusta



Kaikkia kissoja ei ole luotu tasaveroisiksi. Sfinx on kissoista erikoisin – sillähän ei oikeastaan ole turkkia! Silti se on mitä tyypillisin epätyypillinen kissa. Ei vain hyvä-, vaan upealuonteisen kissan rakastava katse loistaa sitruunan muotoisista silmistä. Komeuden kruunaavat suuret korvat. Sitä voi kuvata vain näin: kyseessä on erittäin upea kissa.

Vaikka rotu näyttää olevan peräisin muinaisesta maailmasta, ne ovat peräisin Kanadan kylmästä ilmastosta: Ensimmäinen sfinx-kissa syntyi kotikissalle vuonna 1966, ja se oli vain geneettinen mutaatio. Rotua on kutsuttu myös nimellä kanadalainen karvaton kissa.

Sfinx-kissa on luonteeltaan ihastuttava. Ne ovat aina valmiita hellittelyyn tai tulemaan syliin. Tämä on jatkuvasti huomiota hakeva kissa, sekä vilkas että seurallinen. Kissa rakastaa sylissäoloa ja todella janoaa huomiota, ja kun se ei saa sitä, se ilmoittaa siitä varmasti. Kissa ei ole suulas mutta kuitenkin kommunikoi ja pitää laumaan kuulumisen tunteesta.

Niin, se turkki... tai sen puute… Sfinxin ihoa peittää pehmeä, hento untuva, jollainen on harvinainen eläinkunnassa. Se on kuin säämiskää. Rotu voi toisinaan olla myös täysin karvaton. Eläinlääkärin hyväksymän kosteusvoiteen tai tuoksuttoman öljyn levittäminen on välttämätöntä ihon suojaamiseksi – mikä tarkoittaa viikoittaisia kylpyjä kosteuttavalla tai hellävaraisella shampoolla, jotta öljyt eivät tahraa huonekaluja. Iho taittuu luonnollisille poimuille sfinxin vartalolla.

Ikään kuin tässä kaikessa ei vielä olisi tarpeeksi, sfinx-kissasta on useita tyylikkäitä väriyhdistelmiä, jotka vaihtelevat sinisestä mustavalkoiseen kilpikonnaväritykseen sekä punavalkoiseen.

Ja eivätkö ne näytäkin huippufiksuilta?? Se johtuu siitä, että ne ovat. Viisas katse luo vaikutelman, kuin ne olisivat aina askeleen muita edellä ja niiden hallussa olisi kaikki tieto. Emme saa koskaan tietää. Ja hyvä niin.