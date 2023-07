Brittiläinen lyhytkarva on monipuolinen kissa ja erinomainen valinta kokemattomille kissanomistajille. Sen uskomattoman pehmeä turkki on yksi sen monista ihastuttavista ominaisuuksista (puhumattakaan sen 100 erilaisesta kuvio- ja väriyhdistelmästä), minkä lisäksi sillä on suuret, pyöreät silmät, jotka vangitsevat katseesi.

Brittiläinen lyhytkarva on itsenäinen, rauhallinen ja varautunut – tyypillinen britti! Tämä kaikin puolin ylevä rotu on hyvin uskollinen omistajilleen, ja se on itsenäisistä piirteistään huolimatta lämminsydäminen. Brittiläinen lyhytkarva on toisinaan jopa hurmaavan kömpelö – siltä ei siis kannata odottaa agilitymenestystä. Nämä ominaisuudet vain tekevät siitä entistä herttaisemman. Rotu saavuttaa fyysisen kypsyyden vasta kolmen – ellei jopa viiden – vuoden iässä.

Brittiläistä lyhytkarvaa voisi kuvailla ennemmin pehmeäksi ja pörröiseksi kuin nuivaksi ja kuivaksi, mutta joka tapauksessa: brittiläisen lyhytkarvan luonne voi olla toisinaan koominen – mieti, mitä se tarkoittaa kissan kohdalla! Ensimmäisen vuoden kissanpentuenergia hiipuu toiseen ikävuoteen mennessä, ja täysikasvuiset urokset ovat tyypillisesti naaraita aktiivisempia, mutta tämä on erinomainen lemmikki minkä ikäisenä tahansa ja mihin tahansa elämänvaiheeseen.