TUOTETIEDOT

Brittiläisen lyhytkarvakissan pennuilla kasvuikä on muutosten ja uusien löytöjen aikaa. Tälle rodulle tyypillisen vahvan ja lihaksikkaan olemuksen kehittyminen edellyttää oikeanlaista ravintoa. ROYAL CANIN® British Shorthair Kitten -kuivaruoka on suunniteltu erityisesti kissanpentusi yksilöllisiä ravintotarpeita ajatellen. Kun annat pennulle hyvän alun elämään, se kehittyy terveeksi aikuiseksi kissaksi. Kissanpennun immuunijärjestelmä kehittyy edelleen, joten se tarvitsee lisätukea ruokavaliostaan. Tämän ruoan antioksidantteihin kuuluu tärkeä E-vitamiini, joka vahvistaa kissanpennun luonnollista vastustuskykyä. Kissanpennun ruoansulatuskanava on kypsymätön noin 12 kuukauden ikään saakka, joten korkealaatuisia proteiineja sisältävä ruoka on tärkeää terveelle ruoansulatukselle. Tästä syystä ruoka sisältää L.I.P.-proteiineja (Low Indigestible Proteins), jotka sulavat erityisen hyvin. Ruoka sisältää myös prebiootteja, jotka edistävät suolistoflooran hyvää tasapainoa. Jokaisella kissalla on omat yksilölliset mieltymyksensä, joten ROYAL CANIN® British Shorthair Kitten on saatavana myös märkäruokana herkullisessa kastikkeessa. Jos harkitset yhdistelmäruokintaa, noudata ruokintaohjeitamme, jotta kissasi saa riittävän määrän sekä märkä- että kuivaruokaa optimaalisen tasapainon saavuttamiseksi.

