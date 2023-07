American curl pitää ihmisistä, on ystävällinen ja käytökseltään tasapainoinen. Nämä kissat ovat hyvin älykkäitä ja leikkisiä. On tärkeää, että niiden omistajalla on aikaa antaa niille huomiota, sillä tämä rotu ei pidä kodin toimien ulkopuolelle jäämisestä.

Niillä on hiljainen ääni eivätkä ne ole kovin äänekkäitä, mutta ne ilmaisevat tarpeensa lempeillä livertävillä ja kujertavilla äänillä. Niiden pentumainen persoonallisuus säilyy täysikasvuisuuteen asti.

Lähde: tärkeimmät tiedot ja ominaisuudet World Cat Congressin (WCC) materiaaleista