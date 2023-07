TUOTETIEDOT

ROYAL CANIN® Sphynx Adult -kuivaruoka on suunniteltu erityisesti tämän mielenkiintoisen rodun tarpeita ajatellen. Ruoka sopii yli 12 kuukauden ikäisille sfinx-kissoille ja antaa kissalle kaikki sen tarvitsemat ravintoaineet. Karvattomuuden vastapainoksi sfinxillä on hyvin vilkas aineenvaihdunta, joka auttaa säätelemään ruumiinlämpöä. Runsaasti energiaa sisältävässä ROYAL CANIN® Sphynx Adult -ruoassa on suuri rasvapitoisuus (23 %), joka vastaa tämän rodun korostuneita energiatarpeita. Ruokavaliolla on keskeinen rooli sydänterveyden ylläpidossa. Siksi ROYAL CANIN® Sphynx Adult sisältää tauriinia, EPA:ta ja DHA:ta (omega-3-rasvahappoja), jotka edistävät kissan sydämen terveyttä.

