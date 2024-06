Kuinka paljon kissa maksaa?

Kissavakuutus

Jokainen omistaja haluaa tehdä parhaansa kissansa eteen, ja eläinlääkärit pyrkivät parhaansa mukaan pitämään kustannukset kohtuullisina, mutta onnettomuudet ja pitkäaikaiset sairaudet voivat aiheuttaa eläinlääkärilaskujen kertymistä.

Vakuutus antaa mielenrauhaa, sillä sen ansiosta voit tarjota kissallesi sen tarvitsemaa hoitoa kriisin ilmetessä. Lemmikkivakuutusyhtiöt tarjoavat eritasoisia vakuutuksia, ja hinnat vaihtelevat kissan iän, rodun tai koon ja tyypin sekä sijaintisi mukaan.

Helpoin tapa löytää oikeanlainen vakuutus sinulle ja kissanpennullesi on tarkistaa internetistä, mitä on tarjolla, ja etsiä sinulle sopiva paketti. Muita tietolähteitä ovat eläinlääkärin odotushuone ja lemmikkieläinlehdet.

Päivittäiset kustannukset

Monet asiat vaikuttavat kissan omistamisen pitkän aikavälin kustannuksiin, mukaan lukien kissan rotu, turkkityyppi ja omat elämäntapasi. Vaikka useimmat päivittäiset kustannukset ovat rajoitettuja, tässä on joitakin kustannuksia, jotka kannattaa ottaa huomioon alusta alkaen:

Raapiminen on kissoille luonnollista käyttäytymistä, ja on tärkeää tarjota kissalle tilaisuuksia tähän. Asuntoon kannattaa siis varata vähintään yksi raapimispuu. Suuri määrä muita leluja on myös hyvä idea, etenkin, jos aiot pitää kissan sisäkissana.

Myös tutkiminen, kiipeily ja piileskely kuuluvat tavalliseen käytökseen. Kiipeilypuut ovat suositeltavia, sillä ne tukevat kissan hyvinvointia, tarjoavat mahdollisuuksia liikuntaan ja sisältävät turvallisen piilopaikan.

Yksi erittäin tärkeä osa kissan hoitoa on ennaltaehkäisevä hoito, jolla on tarkoitus estää kissan kirppu-, mato- ja punkkitartunnat. Useimmat kasvattajat ja löytöeläinkeskukset aloittavat tämän prosessin puolestasi. Eläinlääkäri voi antaa sinulle lisäohjeita kissan loistartunnan ehkäisystä.

Ruoka ja ravitsemus ovat itsestään selviä jatkuvia kuluja. Laadukas ruoka on suositeltavaa kuhunkin elämänvaiheeseen ja kaikkiin elämäntapoihin sopivien ravintoaineiden saannin kannalta. Tällaista ruokaa on saatavilla rakenteeltaan erilaisina versioina, säilyke- ja kuivaruokana, ja sitä voidaan antaa päivittäin erillisistä kulhoista tarjoiltuina.

Juoma-automaatti voi rohkaista kissaa juomaan. Joidenkin rotujen tiedetään nauttivan erityisen paljon vesileikeistä, joten nämä juoma-automaatit saattavat tarjota myös viihdykettä.

Toinen huomioon otettava kissoista aiheutuva kulu on kissanhiekka. On tärkeää, että hiekkalaatikot pidetään puhtaina, sillä kissat eivät todennäköisesti käytä niitä, jos ne ovat likaisia.

Harjaamisen tarve vaihtelee suuresti kissan rodun mukaan, mutta sen kustannukset liittyvät todennäköisesti enemmän aikaan kuin taloudellisiin seikkoihin.

Uuden kissan tai kissanpennun tuominen kotiin on jännittävää ja iloista aikaa, ja jatkuvat kustannukset on helppoa jättää huomiotta. On kuitenkin tärkeää muistaa, että kissat voivat elää jopa yli 20-vuotiaiksi, ja ottamalla jatkuvat kulut huomioon heti alussa takaat, että voit tukea lemmikkisi terveyttä ja hyvinvointia koko sen elämän ajan.