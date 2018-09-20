Kissanpennun valitseminen

Monille täydellinen kissa tarkoittaa nimenomaan jonkin tietyn rodun edustajaa, ja jos otat kissanpennun etkä aikuista kissaa eläinsuojeluyhdistykseltä, saat todennäköisemmin toivomasi kaltaisen kissan.

Eri kissarotuja on paljon, ja niillä kaikilla on omat fyysiset ja käyttäytymiseen liittyvät erityispiirteensä. On siis tärkeää, että käytät tiedonhakuun riittävästi aikaa ja valitset omaan elämäntyyliisi sopivan rodun.

Useimmat vastuuntuntoiset kasvattajat eivät luovuta rotukissan pentuja uusiin koteihin ennen 12 viikon ikää, jotta ne ovat varmasti valmiita jättämään emonsa ja ehtineet saada kaikki tarpeelliset rokotukset. Myös kissanpentujen tärkein kanssakäymisen kausi osuu tähän ajankohtaan, joten on ensiarvoisen tärkeää keskustella kasvattajan kanssa siitä, miten kissanpennun kehitystä on tänä aikana tuettu.

Kissanpennun voi hankkia myös eläinsuojeluyhdistykseltä. Tällöin voi olla vaikeampaa selvittää, millaisia sen vanhemmat ovat. Eläinsuojeluyhdistyksen työntekijät saattavat kuitenkin pystyä tunnistamaan kissanpennuissa tiettyjä persoonallisuuspiirteitä ja auttavat sinua valitsemaan pennuista sen, joka sopii kotiisi parhaiten. Kissanpennuissa voi ehkä näkyä tiettyjä perustavanlaatuisia luonteenpiirteitä, mutta paljon jää silti sattuman varaan. Monet sekarotuisten kissojen ystävät ovat kuitenkin sitä mieltä, että se on nimenomaan osa maatiaiskissojen viehätystä.

Kissanpennun hankkimisen hyviä puolia

Kissanpennut ovat hyvin leikkisiä ja eloisia, joten ne ovat varsin viihteellistä seuraa

Voit usein valita haluamasi rodun

Voit saada kasvattajalta perusteelliset tiedot kissanpennun terveydestä

Kissanpennun hankkimisen haasteita

Kissanpennut tarvitsevat aluksi paljon enemmän hoivaa kuin täysikasvuiset kissat

Kissanpennun opettaminen sisäsiistiksi vaatii aikaa

Mistä kissanpennun voi hankkia

Kissanpentuja voi hankkia monesta eri paikasta, kuten viralliselta kasvattajalta, eläinsuojeluyhdistykseltä tai tavallisilta ihmisiltä, joiden kissa on saanut vahinkopennut. Tärkeintä on varmistaa, että kissanpennut ja niiden emo ovat terveitä ja hyvin hoidettuja, ennen kuin valitset itsellesi pennun.

On erittäin suositeltavaa hankkia kissanpentu hyvämaineiselta kasvattajalta tai luotettavalta myyjältä. Voit halutessasi kysyä neuvoa eläinlääkäriltä lähialueen kasvattajista tai eläinsuojeluyhdistyksistä.

Jos olet valinnut rodun ja löytänyt sopivan kasvattajan, käy hänen luonaan vierailulla, jotta pääset näkemään, millaisessa ympäristössä kissanpennut kasvavat.

Jos kissanpentu saa kasvaa kodissa, jossa on paljon ihmisvilinää ja jossa se tottuu tavallisiin jokapäiväisiin asioihin, kuten vieraisiin, pölynimuriin, pesukoneen ääniin ja muihin lemmikkeihin, se sopeutuu uuteen kotiin paljon helpommin kuin kissanpentu, joka on kasvanut ulkona tai erossa ihmisistä.

Mikäli mahdollista, kysy kasvattajalta, millaisia pennun isä ja emo ovat luonteeltaan, miten kasvattaja aikoo tukea kanssakäymistä pennun kanssa ja miten niiden hygieniasta, terveydenhuollosta, hyvinvoinnista ja ravitsemuksesta huolehditaan.

Riippumatta siitä, valitsetko kissanpennun vai täysikasvuisen kissan, riittävä tiedonhaku varmistaa, että lemmikki viihtyy kanssasi ja osaat olla huolehtiva ja vastuuntuntoinen lemmikinomistaja.