Pitäisikö minun ottaa kissa vai ostaa kissanpentu?
Ei ole olemassa oikeaa vastausta siihen, pitäisikö kissaa harkitsevan ottaa aikuinen kissa vai kissanpentu. On kuitenkin tärkeää, että otat selvää vaihtoehdoistasi ja käännyt luotettavan kasvattajan puoleen tai sellaisten löytöeläintalojen puoleen, jotka voivat tarjota sinulle tietoja, neuvoja ja tukea.
Päätökseen vaikuttavat todennäköisesti useat asiat. Haluatko esimerkiksi tietyn rotuisen kissan tai onko sinulla aikaa opettaa kissanpentu sisäsiistiksi? Molemmat kokemukset voivat olla palkitsevia, mutta ne ovat hyvin erilaisia.
Aikuisen kissan hankkiminen
Useimmat ihmiset harkitsevat kissanpennun hankkimista päättäessään ottaa kissan, mutta aikuisen kissan ottamisella on useita etuja. Löytöeläintaloissa ympäri maan on paljon kaikenikäisiä kissoja, jotka etsivät uusia koteja – myös puhdasrotuisia kissoja.
Aikuisen kissan hankkimisen edut
- Kodin antaminen aikuiselle kissalle on vastuullinen valinta ja voi olla hyvin palkitsevaa
- Voit valita erilaisista kissoista niin ulkonäön, iän kuin luonteenkin mukaan
- Löytöeläintalon henkilökunta tuntee jokaisen kissan ja auttaa sinua löytämään sinulle oikean lemmikin
- Aikuiset kissat on yleensä opetettu käyttämään hiekkalaatikkoa
- Aikuiset kissat saattavat olla hiljaisempia kuin kissanpennut
- Löytöeläintalojen kissat hoidetaan yleensä loisten varalta, ja eläinlääkäri tutkii ne. Lisäksi ne saatetaan steriloida ja rokottaa ennen kotiin viemistä
- Kaikki aikuisen kissan käytösominaisuudet ja temperamentti saattavat olla jo muuttumattomia, joten voit etsiä lemmikin, jolla on jo halutut ominaisuudet
Aikuisen kissan hankkimisen haasteet
- Monilla löytöeläinkotien kissoilla on epävarma historia ja jotkut saattavat tarvita ylimääräistä huolenpitoa sopeutuakseen uuteen kotiinsa
- Aikuisella kissalla saattaa olla huonoja tapoja, joita voi olla vaikea muuttaa
- Aikuisen kissan tärkein sosiaalistamiskausi on jo mennyt kauan aikaa sitten, mutta käytökseen voi silti vielä jonkin verran vaikuttaa
Mistä kissan voi hankkia
On olemassa useita paikkoja, joista kissan voi hankkia. Yleisin on kuitenkin löytöeläintalo. Kun valitset löytöeläintaloa, on tärkeää vierailla talossa ja kysyä paljon kysymyksiä talon käytännöistä sekä hoito- ja hygieniatavoista.
Hyvä löytöeläintalo on myös sosiaalistanut kissoja ja totuttanut niitä normaalin kodin perhe-elämään.
Kissan voi hankkia myös seuraavista paikoista:
- Ystävillä, naapureilla tai tutuilla saattaa olla kissoja, joista he eivät voi enää huolehtia.
- Paikallinen eläinlääkäri. Kannattaa kysyä asiasta myös paikalliselta eläinlääkäriltä, sillä vastaanotoille tuodaan usein ei-toivottuja tai hylättyjä kissoja ja kissanpentuja.
Kissanpennun valitseminen
Monille täydellinen kissa tarkoittaa nimenomaan jonkin tietyn rodun edustajaa, ja jos otat kissanpennun etkä aikuista kissaa eläinsuojeluyhdistykseltä, saat todennäköisemmin toivomasi kaltaisen kissan.
Eri kissarotuja on paljon, ja niillä kaikilla on omat fyysiset ja käyttäytymiseen liittyvät erityispiirteensä. On siis tärkeää, että käytät tiedonhakuun riittävästi aikaa ja valitset omaan elämäntyyliisi sopivan rodun.
Useimmat vastuuntuntoiset kasvattajat eivät luovuta rotukissan pentuja uusiin koteihin ennen 12 viikon ikää, jotta ne ovat varmasti valmiita jättämään emonsa ja ehtineet saada kaikki tarpeelliset rokotukset. Myös kissanpentujen tärkein kanssakäymisen kausi osuu tähän ajankohtaan, joten on ensiarvoisen tärkeää keskustella kasvattajan kanssa siitä, miten kissanpennun kehitystä on tänä aikana tuettu.
Kissanpennun voi hankkia myös eläinsuojeluyhdistykseltä. Tällöin voi olla vaikeampaa selvittää, millaisia sen vanhemmat ovat. Eläinsuojeluyhdistyksen työntekijät saattavat kuitenkin pystyä tunnistamaan kissanpennuissa tiettyjä persoonallisuuspiirteitä ja auttavat sinua valitsemaan pennuista sen, joka sopii kotiisi parhaiten. Kissanpennuissa voi ehkä näkyä tiettyjä perustavanlaatuisia luonteenpiirteitä, mutta paljon jää silti sattuman varaan. Monet sekarotuisten kissojen ystävät ovat kuitenkin sitä mieltä, että se on nimenomaan osa maatiaiskissojen viehätystä.
Kissanpennun hankkimisen hyviä puolia
- Kissanpennut ovat hyvin leikkisiä ja eloisia, joten ne ovat varsin viihteellistä seuraa
- Voit usein valita haluamasi rodun
- Voit saada kasvattajalta perusteelliset tiedot kissanpennun terveydestä
Kissanpennun hankkimisen haasteita
- Kissanpennut tarvitsevat aluksi paljon enemmän hoivaa kuin täysikasvuiset kissat
- Kissanpennun opettaminen sisäsiistiksi vaatii aikaa
Mistä kissanpennun voi hankkia
Kissanpentuja voi hankkia monesta eri paikasta, kuten viralliselta kasvattajalta, eläinsuojeluyhdistykseltä tai tavallisilta ihmisiltä, joiden kissa on saanut vahinkopennut. Tärkeintä on varmistaa, että kissanpennut ja niiden emo ovat terveitä ja hyvin hoidettuja, ennen kuin valitset itsellesi pennun.
On erittäin suositeltavaa hankkia kissanpentu hyvämaineiselta kasvattajalta tai luotettavalta myyjältä. Voit halutessasi kysyä neuvoa eläinlääkäriltä lähialueen kasvattajista tai eläinsuojeluyhdistyksistä.
- Jos olet valinnut rodun ja löytänyt sopivan kasvattajan, käy hänen luonaan vierailulla, jotta pääset näkemään, millaisessa ympäristössä kissanpennut kasvavat.
- Jos kissanpentu saa kasvaa kodissa, jossa on paljon ihmisvilinää ja jossa se tottuu tavallisiin jokapäiväisiin asioihin, kuten vieraisiin, pölynimuriin, pesukoneen ääniin ja muihin lemmikkeihin, se sopeutuu uuteen kotiin paljon helpommin kuin kissanpentu, joka on kasvanut ulkona tai erossa ihmisistä.
- Mikäli mahdollista, kysy kasvattajalta, millaisia pennun isä ja emo ovat luonteeltaan, miten kasvattaja aikoo tukea kanssakäymistä pennun kanssa ja miten niiden hygieniasta, terveydenhuollosta, hyvinvoinnista ja ravitsemuksesta huolehditaan.
Riippumatta siitä, valitsetko kissanpennun vai täysikasvuisen kissan, riittävä tiedonhaku varmistaa, että lemmikki viihtyy kanssasi ja osaat olla huolehtiva ja vastuuntuntoinen lemmikinomistaja.
