Kaikki mitä sinun tarvitsee tietää rodusta



Jos jokin rotu ilmentää lisänimeä "utelias kissa", se on bengali. Niillä riittää itseluottamusta, halua kodin ympäristöön tutustumiseen, ja näin upealle eläimelle suo mielellään pieniä seikkailuja. Bengalien pelottomuutta on kiehtovaa tarkkailla, eikä yleisö niitä haittaa.

Mikä on parasta bengalikissakaverissa? Sen upean ainutlaatuinen kaksivärikuvioitu turkki. Bengali on ainoa rotu, jonka turkissa on näitä epätavallisia kuvioita. Ne saavat muotonsa suoraan leopardeilta, jaguaareilta ja oseloteilta. Lumibengali on yksi muunnelma rodusta. Sen poikkeuksellinen väritys on enimmäkseen valkoinen – kuin minikokoisella lumileopardilla! Resessiivinen colorpoint-geeni aiheuttaa todella erikoisen valkoisen tai vaaleanruskean kuvioinnin.

Bengalirodun turkki voi olla myös marmorikuvioinen tai pilkullinen, ja sen ylellinen paksuus on toinen rodulle ominainen piirre; se on kaikissa muodoissaan kerrassaan ihastuttava.

Jos arvostat kissaa, jolla on energiaa vaikka muille jakaa, tämä on oikea rotu sinulle. Itse asiassa bengaleiden tiedetään käyttäytyvän kuin kissanpennut jopa varttuneemmalla iällä. Ainutlaatuinen kesytetyn kissan ja viidakon asukkaan risteytys on edelleen havaittavissa näissä kissoissa. Ne ovat epätavallisen ketteriä ja urheilullisia – ja erittäin vahvoja mutta sulavaliikkeisiä. Bengalit ovat erittäin suosittuja ja niitä kuvataankin usein upeiksi, ihmeellisiksi ja huomiota herättäviksi.

Kummallista kyllä, bengalikissojen tiedetään pitävän suuresti vedestä: joskus ne tulevat mukaan suihkuun tai tuijottavat ruoanlaitossa, kylpemisessä, hampaiden harjaamisessa tai käsienpesussa hanasta virtaavaa vettä.