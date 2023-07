Ylellisen turkkinsa, isojen pyöreiden silmiensä ja vaikuttavan pörheän häntänsä ansiosta siperiankissa on oikea venäläinen kaunotar. Jos kuitenkin oletat, että sillä on siperialaisen alkuperänsä vuoksi myös jäätävä temperamentti, olet väärässä. Tämä ihana kissa on oikea pehmo, joka haluaa vain olla lähellä valittuja ihmisiään – se kirjaimellisesti seuraa sinua ympäriinsä ja käpertyy syliisi kuin karvainen lämpöpatteri.

Siperiankissa jopa jutustelee sinulle. Siperiankissa viestii ihmisille suloisesti sirkuttamalla ja kähisemällä, mutta myös perinteisesti kehräämällä ja maukumalla.

Seurallinen siperiankissa tulee hyvin toimeen myös muiden eläinten ja lasten kanssa. Kissa on luonteeltaan leikkisä ja urheilullinen, mikä tarkoittaa toisinaan energisiä loikkia huonekalujen päälle tai hillitöntä tietokoneesi kursorin lätkimistä. Siperiankissalla on kuitenkin myös rauhallinen ja levollinen puoli. Ei siis ihme, että toisinaan siperiankissaa käytetään myös terapiakissana.