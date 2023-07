Jo norjalaisen metsäkissan nimi on sadunhohteinen – ja kissa on nimensä veroinen. Ne tunnetaan mantelinmuotoisista silmistään, vaikuttavasta koostaan ja kiiltävästä turkistaan, ja ne voisivat todellakin olla satukirjan hahmoja; ne näyttävät enemmän villieläimiltä kuin lemmikeiltä.

Vaikka ne ovatkin kotoisin Norjan metsistä, minkä mukaan ne on nimetty, norjalainen metsäkissa voi hassua kyllä polveutua alun perin kotikissoista. Itse asiassa norjalaisen metsäkissan esi-isien uskotaan laajalti olleen Norjan viikinkien lemmikkieläimiä. Myöhemmin rotu vakiintui Pohjolan metsiin, villiintyi vähitellen ja kasvatteli pidempää ja paksumpaa turkkia selviytyäkseen ankarassa Skandinavian ilmastossa.

Nykyään ne ovat sitkeitä, vankkoja ja itsevarmoja, mutta norjalaisilla metsäkissoilla on myös mainion sosiaalinen luonne. Ne tulevat hyvin toimeen lasten ja muiden lemmikkien kanssa – ja toisinaan jopa koirien kanssa.

Norjalainen metsäkissa on yksi suurimmista kotikissaroduista ja täysikasvuisena sen paino voi olla jopa 9 kg. Se on vahva, voimakas ja ketterä sekä poikkeuksellisen hyvä kiipeämään lihaksikkaan kehonsa ja vahvojen kynsiensä ansiosta. Norjalainen metsäkissa on myös yksi ainoista vedestä pitävistä kissaroduista vettä hylkivän turkkinsa ansiosta, mikä kannattaa muistaa, jos sinulla on puutarhassasi vesiaihe. Ne saattavat jopa yrittää hypätä kylpyyn kanssasi!

Vaikka on totta, että ne nauttivat ulkoilusta, ne voivat sopeutua hyvin myös sisätiloihin, kunhan niillä on ajanvietteenä paljon leluja ja aktiviteetteja. Älykkyytensä ja leikkisän luonteensa lisäksi norjalaiset metsäkissat ovat erittäin aktiivisia eläimiä, jotka nauttivat myös leikkimisestä omistajiensa kanssa. Norjalaisen metsäkissan elinajanodotekin on hyvä, keskimäärin 14–16 vuotta.

Niistä on tullut vuosien mittaan yhä suositumpia, ja ne nimettiinkin Norjan viralliseksi kissaksi 1950-luvulla. Nykyään norjalaiset metsäkissat ovat maailman 20 suosituimman kissarodun joukossa.