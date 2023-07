Milloin kissanpennusta tulee kissa?

Kun kissanpennut ovat kolmesta kuuteen kuukautta vanhoja, ne kasvattavat ja kehittävät vahvoja lihaksia, luustoa ja sosiaalisia taitoja. Ne tarvitsevat runsaasti energiaa sisältävää ruokaa, sillä niiden energiantarve on kolminkertainen täysikasvuiseen kissaan verrattuna. Niiden maitohampaat eivät kuitenkaan ole vielä vaihtuneet, joten ruoan pitää olla helppoa syödä. Ne nukkuvat yhtä paljon kuin aikuinen kissa, 13–16 tuntia päivässä.

Kissanpennun viimeiset askeleet täysikasvuisuuteen

Vuoden ikäisenä kissanpentu on kasvanut täysikasvuiseksi. Nuorena täysikasvuisena se on leikkisä, seuralliseksi oppinut, terve ja kiiltäväturkkinen, ja sillä on vahva luusto ja lihakset sekä erinomainen metsästysvaisto.

Kun ymmärrät kissasi kehitysvaiheet pennusta täysikasvuiseksi, osaat tukea vaiheita oikeanlaisella ruokavaliolla, käyttäytymisellä ja kotiympäristöllä. Jos epäilet, että kissanpentusi kehitys ei etene normaalisti, ota yhteyttä eläinlääkäriin.