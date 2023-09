Tärkeät tarvikkeet uudelle kissanpennullesi

Valmistaudut jakamaan arkesi ja kotisi uuden kissan kanssa useiksi vuosiksi. Vaikka oikean ruoan valitseminen on tärkeää, sinun pitää tehdä myös muita valmisteluja, kuten valita sille paikka syömistä ja juomista sekä nukkumista varten ja hankkia leluja.

Muistilistan tekeminen ennen kissan tuloa hankittavista tavaroista kannattaa, jotta kaikki on valmiina ja kissan sopeutuminen uuteen kotiin on mahdollisimman helppoa.

Kissan kantokoppa

On vaarallista kuljettaa kissaa autossa irrallaan, joten on tärkeää hankkia kissalle tarpeeksi iso kantokoppa, johon se mahtuu vielä täysikasvuisenakin. Siitä voi tehdä kissalle mukavamman laittamalla pohjalle viltin, ja mukana kannattaa olla myös varaviltti siltä varalta, että kissanpennulle sattuu matkastressin vuoksi vahinko.

Kissanpennun peti

Mukava nukkumapaikka on tarpeen, jotta kissanpentusi tuntee olonsa turvalliseksi uudessa ympäristössä. Kissanpentusi saattaa kuitenkin itse valita suosikkinukkumapaikan. Se on yksi kissojen monista tavoista päättää reviiristään ja jäsentää ympäristöään.

Hiekkalaatikko

Kissanpentu tarvitsee hiekkalaatikon, jossa on tarpeeksi kuiviketta. Lisäksi tarvitset pienen lapion jätösten keräämistä varten. Kannellinen hiekkalaatikko on suositeltava, sillä se ehkäisee hiekan ja hajujen leviämistä. Kaikki kissat eivät kuitenkaan pidä kannellisista laatikoista, joten sinun on vain katsottava, miten omasi reagoi.

Kissanpennun ruoka- ja vesikulhot

Kissanpentusi tarvitsee kaksi kulhoa. Käytä posliinista, metallista tai lasista vesikulhoa, sillä monet kissat eivät pidä muovikulhossa olevasta vedestä. Tarvitset pienen kulhon ruokaa varten ja suuremman, jossa on aina saatavilla raikasta vettä.

Varmista, että kulhojen välissä on riittävästi tilaa, ettei veteen pääse ruokaa. Kissoilla täytyy olla aina saatavilla puhdasta juomavettä, jotta niiden virtsatiet pysyvät kunnossa.

Raapimis- ja kiipeilypuu

Kissoilla pitäisi mielellään olla paikka, jossa ne pääsevät raapimalla kuluttamaan kynsiään, joten raapimispuu on järkevä hankinta. Kannattaa myös investoida kiipeilypuuhun, sillä kissat rakastavat kiipeilyä ja oksilla kieppumista – kiivetessään ne kokevat pääsevänsä hallitsevampaan asemaan. Kiipeilypuu myös täyttää kissasi liikunnan tarvetta.