ROYAL CANIN® -kissanpentuohjelma

Kissanpentuvaihe on upeaa aikaa, kun seuraat miukuvan pikkupennun kasvua, oppimista ja kehittymistä. Tämä jännittävä vaihe on täynnä uusia kokemuksia, mutta se on myös kissanpennun elämän herkin vaihe.



Ensimmäisen vuoden kuluessa pennun luut vahvistuvat ja aivot kypsyvät uskomattoman nopeasti, jotta sen riippuvuus emosta voi vähentyä ja se voi kehittyä uteliaaksi, leikkisäksi ja itsevarmaksi nuoreksi kissaksi. Oikeanlainen tuki auttaa tarjoamaan sille ihanteellisen alun terveelliseen elämään.