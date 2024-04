Valmistautuminen kissanpennun ensimmäiseen eläinlääkärikäyntiin

Sinulla on vihdoin kissa, josta olet aina haaveillut. Tämä on jännittävää aikaa, joka on myös täynnä ensimmäisiä kertoja – sekä sinulle että uudelle nelijalkaiselle ystävällesi. Tähän sisältyy myös sinun ja uuden kissanpentusi tai adoptoimasi kissan ensimmäinen yhteinen eläinlääkärikäynti. Mitä paremmin olette molemmat valmistautuneet käyntiin, sitä positiivisempi kokemus siitä muodostuu.

Yhteyden muodostaminen eläinlääkäriin on tärkeää sekä sinulle että kissallesi, sillä eläinlääkäri auttaa kanssasi tukemaan kissasi terveyttä pentuajasta aikuisuuteen asti.

Tuemme sinua tämän ensimmäisen tapaamisen valmisteluissa, jotta voit tarjota kissallesi mahdollisimman hyvät lähtökohdat elämään.