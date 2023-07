Kissanpennun hoito eri kasvuvaiheissa

Ruokavalio on yksi tärkeimmistä kissanpennun hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä. Eri ikäisillä kissanpennuilla ja aikuisilla kissoilla on erilaisia ravitsemuksellisia tarpeita. Luuston lujuuden, ihon ja turkin hyvinvoinnin ja ruoansulatuksen toiminnan kannalta on hyvin tärkeää, että kissanpentusi saa ikäänsä ja yksilöllisiin tarpeisiinsa sopivaa ravintoa.