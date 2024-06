Missä iässä kissanpennut saavat ensimmäisen tehosterokotuksensa?

Perusrokotteiden ensimmäinen tehosterokotus annetaan 12–16 viikon iässä.

Ensimmäinen tehosterokotus on seuraaville:

kissaflunssa, sekä kissan herpesvirus (fHV) että kissan calicivirus (FCV)

kissaruttovirus (FPV)

kissan leukemiavirus (FeLV).

Voiko kissanpentuni mennä ulos ennen ensimmäistä tehosterokotusta?

Kissanpennut katsotaan rokotetuiksi, kun ne ovat saaneet vähintään kaksi rokotusta – mukaan lukien ensimmäinen tehosterokotus 12–16 viikon iässä. Tämän jälkeen niillä on rokotteiden antama suoja sairauksia vastaan.

Teoriassa niitä ei pitäisi päästää ulos ennen toista rokotuskertaa. Käyttäytymisen kannalta on kuitenkin erittäin tärkeää, että tämän ikäinen nuori kissanpentu kohtaa eri tilanteita, jotta siitä kasvaa hyvin sosiaalistunut täysikasvuinen kissa.

Kissanpennut, jotka eivät ole vielä saaneet toista rokotettaan, voi siis päästää ulos, mutta vain paikkoihin, joissa tartuntariski on mahdollisimman pieni – esimerkiksi omaan puutarhaan.

Jos aiot kasvattaa kissanpennusta sisäkissan, sinun ei välttämättä tarvitse miettiä tätä.

Saako kissanpentuni muita rokotteita tällä kerralla?

Tämä on oikea aika antaa ensimmäinen vesikauhurokote, jos se on eläinlääkärisi mielestä tarpeellista. Tämä riippuu aina siitä, millainen kissanpentusi elämäntyyli on ja siitä, onko sinulla suunnitelmissa matkustaa sen kanssa ulkomaille.

Mitä muita tehosterokotuksia kissanpentuni saa?

Kissanpentusi tarvitsee säännöllisen tehosterokotteen vuosi toisen rokotuksen jälkeen sekä vuosittain sen jälkeen. Jos kissanpentu saa muita kuin perusrokotuksia nuorena, nämä rokotukset on myös tehostettava.

Eläinlääkärisi suosittelee ja ottaa käyttöön kissasi yksilölliset tarpeet huomioivan, soveltuvan rokotusohjelman.

Saako kissani samat tehosterokotukset joka vuosi?

Ei välttämättä. Immuniteetit eri sairauksille ja viruksille ovat eri mittaisia. Se tarkoittaa sitä, että kissasi ei saa samoja tehosterokotuksia joka vuosi.

Tämä perustuu seuraaviin:

käytetyn rokotteen tyyppi

kissasi ikä

paikallisten epidemioiden riski

muutokset nykyisessä lainsäädännössä

Eläinlääkäri tietää, mitä tehosterokotuksia tarvitaan, ja hän selittää sinulle, mitä sairauksia vastaan rokotetaan kullakin käynnillä.

Kertooko eläinlääkäri, milloin tehosterokotukset on viimeistään annettava?

Eläinlääkärisi lähettää muistutuksia, jotta muistat varata kissanpennun tehosterokotusajat. On aina hyvä ajatus laittaa ajat muistiin, eikä vain luottaa eläinlääkärin vastaanotolta tulevaan muistutukseen.

Jos sinulla on kysyttävää kissanpennun ensimmäisistä rokotuksista tai niiden tehosterokotuksista, on tärkeää ottaa yhteyttä eläinlääkäriisi.