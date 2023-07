Kissanpennun ensimmäisen vuoden aikana se on altis erilaisille sairauksille ja terveysongelmille. Uutena omistajana voi olla vaikeaa tietää, mikä on normaalia ja mikä taas voi olla merkki jostain vakavasta. Tässä on tärkeimpiä tiedostettavia asioita kissan terveyttä ajatellen.