Kissanpennun ruokinta

Ennen kuin tuot kissanpentusi kotiin, tarkista, mihin ruokaan se on tottunut ja minkä verran sitä on annettu päivittäin. Kaikki äkilliset ruokavalion muutokset voivat ärsyttää kissanpennun vatsaa, ja pentu sopeutuu uuteen kotiinsa nopeammin, jos ruoka on tuttua.

Pidä kissanpennun painoa silmällä varmistaaksesi, ettei sen paino laske tai nouse liikaa – kumpikin voi aiheuttaa terveydellisiä ongelmia. Noudata kissanpennun ruokapakkauksen ruokintamääriä ja kysy eläinlääkäriltä neuvoa, jos olet huolissasi pennun painosta tai kasvusta.