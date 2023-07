Kissasi pentuvaiheen aikainen ruokavalio vaikuttaa sen terveyteen ja syömistapoihin koko sen loppuelämän ajan. Siksi on erittäin tärkeää varmistaa, että sen ruokavalio on terveellinen ja tasapainoinen tässä vaiheessa. Ravitsemuksellisesti täysipainoisella ja tasapainoisella ruokavaliolla, joka on räätälöity pennun erityisten tarpeiden mukaan, on tässä tärkeä rooli. Lisätietoa sopivan ruokavalion valitsemisesta lemmikillesi saat keskustelemalla eläinlääkärisi kanssa, tai voit hakea eläinlääkäriä tästä.