Uuden kissanpennun saapumiseen liittyy paljon huomioitavia asioita. Sinun on valmistauduttava kunnolla ennen sen hakemista ja tiedettävä, miten toimit sen ensimmäisenä päivänä ja yönä kotonasi, esimerkiksi miten aiot ruokkia sitä.



Ensimmäisen viikon aikana on parasta muodostaa rutiineja, viedä se eläinlääkärille ja aloittaa sen sosiaalistaminen. Lisäksi on tärkeää tietää, miten esittelet kissanpennun ystäville, perheelle, lapsille ja muille lemmikeille. Selvitä myös, miten hoidat sen ensimmäiset seikkailut ulkona, kun se on rokotettu.