Miten kissanpentujen ja aikuisten kissojen vastustuskyvyt eroavat toisistaan?

Onneksi järjestelmä on hyvin tarkoituksenmukainen. Kyseessä on biologinen verkosto, johon kuuluu esimerkiksi elimiä, valkosoluja ja proteiineja (vasta-aineita) ja joka suojaa pennun kehoa jatkuvasti muun muassa bakteereilta, viruksilta ja loisilta.

Täysikasvuisen kissan immuunijärjestelmä on paljon vahvempi kuin kissanpennun, minkä vuoksi pennun immuunijärjestelmä tarvitsee joskus erityistä tukea. Syynä on se, että kissanpentu saa vastustuskykynsä ensisijaisesti emon ternimaidosta (ensimaidosta), joka välittää osan emon vasta-ainesuojasta pentueelle heti syntymän jälkeen. Tämän vuoksi on tärkeää, että kissanpentu alkaa imeä heti syntymän jälkeen.