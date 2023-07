Kissoille on annettava hyvin sulavaa ruokaa, jotta ne saavat hyödynnettyä tarvittavat ravintoaineet optimaalisen kasvun tueksi. Ruoansulatusjärjestelmän terveys on myös tärkeää, jotta vältetään sulamattoman ruoan käyminen paksusuolessa, mikä häiritsee kissojen herkkää suolistoflooraa (suoliston terveitä bakteereja) ja voi aiheuttaa ruoansulatusongelmia, kuten ripulia ja ravintoaineiden puutoksia, joista voi myöhemmin seurata pitkäaikaisia terveysongelmia.

Kissanpennun kasvaessa sen ruoansulatusjärjestelmä alkaa käsitellä paremmin monimutkaisia ravintoaineita, kuten tärkkelystä. Tämä kehitys etenee kuitenkin vähitellen, joten on tärkeää antaa kissanpennuille aina ikäkauteen sopivaa ruokaa. Ruokinnan helpottamiseksi nämä tiedot on merkitty pakkauksiin, joten noudata aina suosituksia ja käänny tarvittaessa eläinlääkärin puoleen.

Kissanpennuilla on syntyessään erittäin hauras ruoansulatusjärjestelmä. Heti syntymän jälkeen ne voivat sulattaa vain emonsa maitoa. Ajan myötä ne menettävät kykynsä hajottaa maidon laktoosia, minkä vuoksi useimmat täysikasvuiset kissat eivät pysty sulattamaan maitoa vaan voivat saada vatsaongelmia. Emon maidon ainutlaatuinen koostumus sopii täydellisesti kissanpennuille ja niiden pienelle hauraalle keholle, kun taas lehmänmaidon ravintosisältö on erilainen, eikä se sovellu kissanpennuille. Jos emo ei voi imettää kissanpentuja tai ei tuota riittävästi maitoa, niille voi antaa emonmaidonvastiketta, jonka koostumus on hyvin lähellä emon maitoa.

Miten ravinnolla voi tukea kissanpennun ruoansulatusjärjestelmää ja yleistä terveyttä?

Jotta kissanpentu ja sen ruoansulatusjärjestelmä kehittyisi terveeksi, on tärkeää antaa sille laadukasta ruokaa, joka sisältää runsaasti kohdennettuja ravintoaineita. Valikoidut kuidut ja hyvin sulavat proteiinit ovat tärkeitä kaiken ikäisille kissanpennuille. Kuten varmaan tiedätkin, kissanpentusi on tällä hetkellä pieni tarmonpesä, ja noin 3 kuukauden ikään asti se tarvitsee 2–2,5 kertaa enemmän energiaa painokiloa kohden kuin täysikasvuinen kissa! Hyvä uutinen on se, että suositeltu ja suuntaa antava annosteluohje on myös merkitty pakkaukseen.