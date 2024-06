Tiineen kissan hoitaminen ja ruokinta

Heti kun saat selville, että kissasi on tiineenä, voit alkaa varmistamaan, että vastasyntyneillä on paras mahdollinen alku elämään, pitämällä tarkasti huolta kissasi ravitsemuksesta ja ruokinnasta.

Mitä kissan tiineyden aikana tapahtuu

Kissan tiineys kestää keskimäärin noin 65 päivää, mutta vaihteluväli on 61–72 päivää. Tiineyden ensimmäisten kahden kolmanneksen aikana kissan keho valmistautuu kissanpentuja varten keräämällä rasvaa. Viimeisellä kolmanneksella sen painonnousu johtuu suoraan pentueen kasvusta.

Naaraskissallesi paras tapa saada sen tarvitsemat ravintoaineet ja kissanpentujen synnyttämiseen ja imettämiseen tarvittava lisäpaino on runsasrasvainen ruokavalio, mutta tätä tulisi tarkkailla huolellisesti, jotta paino ei nousisi tarpeettoman paljon.

Tiineen kissan painonhallinta

Vaikka naaraskissasi koko kasvaakin tiineyden kahden ensimmäisen kolmanneksen aikana, sen painon tulisi nousta enintään 40 % sen ihannepainoa suuremmaksi. Lihavuus voi johtaa synnytyksenaikaisiin komplikaatioihin ja kissan terveysongelmiin myöhemmin. Siksi oikean ruoan valitseminen ja tiineen kissan ruokkiminen oikealla tavalla on erittäin tärkeää emon ja vastasyntyneiden kissanpentujen terveyden kannalta.

Millä ja miten tiineenä olevaa kissaa ruokitaan

Tiineyden alkuvaiheessa sinun tulisi ruokkia naaraskissaasi paljon rasvaa sisältävällä ruoalla, joka on kehitetty tukemaan tiineyttä ja myöhemmässä vaiheessa maidontuotantoa. Vaihda tähän ruokaan asteittain sekoittamalla sitä aiempaan ruokaan. Aloita sekoittamalla 25 % uutta ruokaa ja 75 % aiempaa ruokaa. Kun viidestä seitsemään päivää on kulunut, voit lisätä uuden ruoan osuutta, kunnes 100 % ruoasta on sitä. Tämä auttaa vähentämään ruokavalion äkillisen muutoksen mahdollisesti aiheuttamia ruoansulatushäiriöitä.

Kissan tiineyden edetessä sen energiantarve kasvaa noin 10 % joka viikko. Tiineyden loppupuolella kissa kuluttaa 70 % tavallista enemmän energiaa. Energiatiheä ruoka voi auttaa tässä ilman ruoan määrän lisäämistä, sillä suuri määrä ruokaa voisi olla vaikea sulattaa.