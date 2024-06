Kun tulossa on kissanpentue, on tärkeää, että koet olosi valmiiksi ja luottavaiseksi suurta päivää varten. Jos valitset kotisynnytyksen, voit varmistaa kissasi tyytyväisyyden ja terveyden sekä stressittömän synnytysympäristön huolehtimalla näistä yksinkertaisista, mutta ehdottoman tärkeistä seikoista.

Kodin valmisteleminen kissan synnytystä varten

Ihannetilanteessa tiineellä kissallasi on oma huone tai tila, jossa se saa viettää tiineysaikansa lopun rauhassa. Naaraskissasta saattaa tulla aggressiivinen kahtena viimeisenä tiineysviikkona, joten se on syytä eristää ja pitää poissa lasten luota. Kun tila on melko lämmin, noin 22 °C, kissalla on mukava olla ja hypotermian riski pienenee. Ihanteellinen ilmankosteus on 65–70 %.

Kokoa kissallesi pesälaatikko, jossa se voi synnyttää. Pahvilaatikko sopii tarkoitukseen, kunhan kissasi mahtuu makaamaan siinä. Laatikon reunojen on oltava riittävän korkeat, jotta pennut eivät pääse putoamaan. Vuoraa laatikko ensin muovilla, sitten sanomalehdellä. Jos lehti likaantuu, se on helppo poistaa. Peitä lopuksi kokonaisuus huovalla.

Pesälaatikon on oltava ympäröivää tilaa lämpimämpi, jotta kissanpennut saavat tarvitsemansa tuen kaikkein hauraimpina ensimmäisinä elinpäivinään. Infrapunalamppu on hyvä keino, sillä se ei suuntaa liikaa lämpöä yhdelle alueelle. Lampun lämpötilaksi asetetaan 30 °C.

Merkit, joista tiedät kissasi synnytyksen alkavan

Et välttämättä huomaa kissasi synnytyksen ensimmäisiä vaiheita, koska näkyviä supistuksia ei ole. Sen sijaan kissa vaikuttaa levottomalta ja käyttäytyy oudosti. Kissasi saattaa esimerkiksi seurailla sinua tai päinvastoin vältellä seuraasi. Siitä tulee myös hyvin äänekäs. Ylenmääräinen turkinhoitokin on yleistä.

Kun kissan synnytys on lähellä, kissa raapii, asettautuu pesälaatikkoon ja alkaa kehrätä äänekkäästi. Kun kissa erittää punertavaa vuotoa, kuluu yleensä enää alle tunti, ennen kuin ensimmäiset kissanpennut ja niiden istukat alkavat ilmaantua.