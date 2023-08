TUOTETIEDOT

ROYAL CANIN® Kitten Jelly -kissanruoka on erityisesti suunniteltu tukemaan kissanpentujen ravitsemustarpeita niiden kasvun vielä jatkuessa. Tämä kissanpennun ruoka sopii 4–12 kuukauden ikäisille kissanpennuille, kun niiden kehossa ja käytöksessä tapahtuu muutoksia. Tämä räätälöity säilyke sisältää meheviä paloja hyytelössä, ja palojen koko, rakenne ja maku on ihanteellinen kasvaville kissanpennuille. Se sisältää myös C- ja E-vitamiineja ja muita ravintoaineita, jotka tukevat kissanpennun immuunijärjestelmän kehittymistä. ROYAL CANIN® Kitten Jelly -säilyke sisältää myös omega-3-rasvahappoja (DHA) aivojen kehityksen tueksi. Hyödyllisten prebioottien (MOS) ja hyvin sulavien proteiinien yhdistelmän ansiosta ROYAL CANIN® Kitten in Jelly -paloja hyytelössä säilyke auttaa myös tukemaan suolistoflooran (mikrobiomin) tervettä tasapainoa ruoansulatuksen parantamiseksi. ROYAL CANIN® Kitten Jelly -säilyke on luotu tyydyttämään nirsoimmankin kissan ruokahalun. Tämä säilyke tarjoaa kissanpennullesi positiivisen aistikokemuksen, tukee nestetasapainoa ja sopii täydellisesti yhdistelmäruokintaan ROYAL CANIN® Kitten -kuivaruoan kanssa. Kun kissanpentu saavuttaa 12 kuukauden iän, se tarvitsee ruokaa, joka on tarkasti mukautettu täyttämään täysikasvuisen kissan ravitsemustarpeet. Tässä vaiheessa voit vaihtaa sen ruoan täysikasvuisten kissojen ROYAL CANIN® -ruokavalioihin, joita on saatavana kuivaruokana sekä säilykkeenä mureke-, kastike- ja hyytelömuodossa.

