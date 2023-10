Miten koiran ravitsemustarpeet muuttuvat iän myötä

Kasvavilla pennuilla, täysikasvuisilla aikuisilla ja ikääntyvillä koirilla on kaikilla eri ravitsemukselliset tarpeet. Tämän vuoksi niiden ruokavaliota voi olla tarpeen mukauttaa elämän jokaisen vaiheeseen, jotta koira pysyy mahdollisimman terveenä.

Ikääntyvän koiran ravitsemus

Ikääntyvillä koirilla voi olla hyvin erilaiset ravitsemustarpeet verrattuna pentuihin ja jopa aikuisiin koiriin. Hyvä hoito on välttämätöntä, jotta koira pysyy terveenä läpi elämänsä. Säännöllisen liikunnan avulla voi varmistaa, että koiran lihasmassa säilyy ja paino pysyy normaalina. Myös hampaiden ja turkin kuntoa tulee seurata.

Energiansaanti tulee sovittaa eläimen aktiivisuustasoon, joka riippuu sen iästä ja mahdollisista terveysongelmista. Koira, jolla on niveltulehdus, liikkuu vähemmän ja kuluttaa vähemmän energiaa, minkä vuoksi se on alttiimpi painonnousulle. Matalaenerginen ruokavalio on tarpeen vain, jos koira on ylipainoinen. On erittäin tärkeää olla olettamatta, että vähentynyt liikkumishalu on normaalia seurausta ikääntymisestä. Koira on tutkittava mahdollisten sairauksien varalta.

Säännöllinen punnitus ja terveystarkastukset ovat paras tapa varmistaa, että ikääntymiseen liittyvät ongelmat havaitaan mahdollisimman aikaisin.

Ikääntymiseen voi liittyä myös ruoansulatuksen muuttuminen ja siten erityiset ravitsemukselliset tarpeet, joten ikääntyvien koirien ruoan tulisi sisältää seuraavia:

Korkeampi C- ja E-vitamiinipitoisuus

Näillä ravintoaineilla on antioksidanttisia ominaisuuksia ja ne suojaavat kehoa ikääntymiseen liittyvän oksidatiivisen stressin haitallisilta vaikutuksilta.

Laadukas proteiini

Ikääntyneiden koirien ruoansulatus voi olla heikentynyt, joten niiden elimistö ei käytä ruokavaliosta saatavaa proteiinia yhtä tehokkaasti kuin nuorempien koirien. Tärkein tavoite on käyttää korkealaatuista proteiinia. Munuaisten vajaatoiminta on krooninen, peruuttamaton sairaus, joka ilmenee usein iän myötä. Munuaisten toimintaa voidaan tässä tapauksessa tukea vähentämällä ruoan fosforipitoisuutta. Ennen ruokavalion muuttamista on kuitenkin tärkeää keskustella eläinlääkärin kanssa ja antaa hänen diagnosoida tila.

Kupari, sinkki ja mangaani

Nämä ravintoaineet voivat auttaa ylläpitämään ihon ja turkin kuntoa. Jos koiran ruoansulatusjärjestelmän teho on alentunut, näitä ravintoaineita kannattaa antaa orgaanisten suolojen muodossa. Orgaaniset suolat imeytyvät kivennäissuoloja huomattavasti herkemmin ja pääsevät näin todennäköisemmin käyttöön koiran ruoansulatuksessa.

Suurempi määrä monityydyttymättömiä rasvahappoja

Hyväkuntoisen turkin ylläpitoon käytetään myös soijaöljyä, tai vielä paremmin purasruohoöljyä tai kalaöljyä. Koirat tuottavat tavallisesti näitä rasvahappoja, mutta ikääntyminen voi vaikuttaa tähän fysiologiseen prosessiin.

Hieman korkeampi kuitupitoisuus tuomaan "painolastia"

Kuitupitoisuuden lisääminen auttaa ehkäisemään ummetusta, joka voi esimerkiksi liittyä monien ikääntyvien koirien fyysisen aktiivisuuden vähenemiseen.

Koirat kärsivät ikääntyessään aiempaa enemmän hampaisiin liittyvistä ongelmista. Jotta ne syövät jatkossakin riittävästi, on harkittava tarkoin nappuloiden muotoa, kokoa ja kovuutta.