Miten minun tulisi hoitaa ikääntyvää koiraani?

Ikääntyvän koiran liikunta

Ikääntyvien koirien sydämen toiminta voi heikentyä luonnollisen ikääntymisprosessin takia. Siksi niiden aktiivisuustason on oltava tämän heikentyneen kunnon mukainen.

Niveltulehdus ja nivelongelmat ovat yleisiä ikääntyvillä koirilla ja ne voivat pahentua, jos koira on ylipainoinen. Voit asentaa rampin, jos koira ei pysty kiipeämään portaita, tai maton, jos se ei tahdo pysyä pystyssä laatta- tai puulattioilla. Uiminen on usein erinomainen liikuntamuoto ikääntyville koirille, joilla saattaa olla nivelongelmia.

Ikääntyvän koiran ruokavalio

Koiran maku- ja hajuaisti saattavat heikentyä sen ikääntyessä. Varmista siis, että sen ulottuvilla ei ole myrkyllisiä ruokia tai aineita.

Ikääntyvien koirien energiantarve on usein noin 10–20 % pienempi kuin nuorempien koirien, joten annoskokojen mukauttaminen saattaa olla tarpeen välttääksesi tarpeettoman painonnousun. Ruoka, joka on vähärasvaisempaa mutta maittavaa, on hyvä valinta ikääntyville koirille, sillä se saa ne syömään mutta samalla vähentää ruoan energiapitoisuutta.

Ikääntyvän koiran ruoassa tulisi myös olla tiettyjä ravintoaineita, jotka tukevat sen terveyttä ikääntyessä, esimerkiksi seuraavia:

pitkäketjuisia omega-3-rasvahappoja, joilla voi olla useita myönteisiä vaikutuksia elimistössä ja jotka mm. tukevat nivelten terveyttä

alhaiset fosforitasot auttavat tukemaan munuaisten toimintaa.



Ikääntyvän koiran terveys

Säännöllisten terveystarkastusten avulla ikään liittyvät sairaudet voidaan havaita mahdollisimman aikaisin ja koiraa voidaan hoitaa parhaalla mahdollisella tavalla. On myös asioita, joita voit tehdä kotona tukeaksi koiran terveyttä, kuten harjata sen hampaat säännöllisesti. Tämä auttaa ehkäisemään ientulehdusta aiheuttavan plakin kertymistä. Muista lisäksi pestä koiraa ja harjata sen turkki.



Jotkin ikääntymisen merkit voivat olla oireita piilevistä sairauksista. Sen vuoksi on tärkeää kertoa eläinlääkärille, jos huomaat koiran ulkonäön tai käytöksen muuttuvan. Eläinlääkäri auttaa sinua mielellään ja voi neuvoa oikeanlaisesta toimintatavasta.