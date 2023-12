Merkkejä siitä, että koirasi alkaa olla iäkäs

Koira ikääntyy vähitellen, joten vanhuuden saapuminen voi jäädä omistajalta huomaamatta. Koiran ikääntymistä voi seurata useiden eri merkkien avulla. Ikääntyvällä koiralla ilmenee myös erilaisia muutoksia, jotka on hyvä tuntea.

Ikääntyvät koirat

Ikääntyminen on luonnollinen ja monimutkainen biologinen prosessi, joka voi vaikuttaa kehon kykyyn ylläpitää aineenvaihduntaa ja lisää sen alttiutta sairauksille. Vaikka ikääntyminen on väistämätöntä, sitä on mahdollista hidastaa eri tavoin tai ainakin välttää sen nopeuttamista. Tärkeintä on mahdollisuuksien mukaan ennaltaehkäistä tai viivästyttää sairauden alkamista, tunnistaa sairaus mahdollisimman pian sen puhjettua ja hoitaa sitä tehokkaasti, jotta koira saa elää terveenä mahdollisimman pitkään. Ennaltaehkäisevä lääketiede on paras lähestymistapa.

Milloin koiraa pidetään vanhana?

Ikä on vain numero eikä itsessään merkitse sairautta. Aikuisuus ja vanhuus ovat keinotekoisia käsitteitä, jotka määritellään elinajanodotteen perusteella. Koiraa pidetään aikuisena, kun se saavuttaa odotetun elinkaarensa keskipisteen. Vastaavasti koira on vanha, kun sillä on takanaan kolme neljäsosaa odotetuista elinvuosistaan. Erikokoiset koirat eivät tietenkään ikäänny samalla tavalla tai samalla nopeudella. Pienillä roduilla on pidempi elinajanodote kuin suurilla roduilla, joten pieni koira myös ikääntyy hitaammin.

Sitä vastoin suurilla koirilla kestää kauemmin saavuttaa täysikasvuisuus, ja ne ikääntyvät nopeammin. Siksi on selvää, etteivät niiden tarpeet ole samanlaiset.

Ikääntymisen seuraukset keholle

Ikääntyminen on luonnollinen prosessi, joka vaikuttaa koko kehoon. Yksikään elimistö ei säästy siltä. Siitä huolimatta yksilön alttius ja elimen taipumus vaikuttavat osaltaan sairauden kehittymiseen. Tärkeintä on ymmärtää ikääntymisprosessia, jotta voidaan hidastaa sen vaikutuksia.

Rasvan kertyminen kasvaa

Koirilla on tapana lihoa vanhetessaan. Eläimen rasvan kertyminen kasvaa lihasmassan kustannuksella. Huomattava lihasmassan menetys vaikuttaa eläimen liikkuvuuteen, minkä vuoksi lemmikki kuluttaa vähemmän energiaa. Liikkumattomuuden seurauksena koiran paino nousee lisää, sen lihasmassa vähenee entisestään ja noidankehä on valmis. Siksi on välttämätöntä seurata eläimen kehon kuntoa ja estää sitä lihomasta ja menettämästä lihasmassaa. Jos koiralla on liikkumista estävää kipua, siihenkin on tärkeä saada hoitoa.