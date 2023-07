Jackrussellinterriereillä on eri tyyppisiä turkkeja, mutta mikään niistä ei ole kovin vaativa, aivan kuten rotu itse. Poista irtokarvat ja estä turkin takkuuntumista harjaamalla koirasi viikoittain. Harjaaminen myös auttaa levittämään ihon luonnollisia öljyjä, mikä puhdistaa turkkia ja saa sen kiiltämään. Leikkaa kynnet tarvittaessa ja tarkista korvat säännöllisesti vahan tai lian varalta. Vankka jackrussellinterrieri tarvitsee paljon liikuntaa. Suuntaa luontoon pitkälle kävelylenkille, vaellukselle tai pyöräretkelle. Jackrussellinterrieri saa olla väsynyt! Rodulla on voimakas saalistusvietti – ongelmat voidaan välttää varhain aloitetun kouluttamisen avulla. Kuten tässä artikkelissakin on jo todettu, kun kouluttajalla on kärsivällisyyttä ja määrätietoisuutta, itsepäisten jackrussellinterrierien kouluttaminen voi olla helppoa – kunhan se pidetään mielenkiintoisena, sillä rodulla on luonnostaan lyhyt keskittymiskyky.