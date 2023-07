Jack Russell Adult

TUOTETIEDOT

ROYAL CANIN® Jack Russell Terrier Adult -kuivaruoka soveltuu vähintään 10 kuukauden ikäisille jackrusselinterriereille. Se on suunniteltu erityisesti täysikasvuisen koiran ravintotarpeita ajatellen. Jack Russell Terrier -ruoan erityinen ravintoyhdistelmä auttaa tukemaan ihon muodostamaa suojaa. Se sisältää myös omega-3-rasvahappoja EPA:ta ja DHA:ta sekä purasruohoöljyä, jotka auttavat ravitsemaan koiran ihoa ja tervettä turkkia. Jackrusselinterrieri tunnetaan eloisasta luonteestaan, minkä vuoksi tämä koostumus auttaa myös ylläpitämään lihasmassaa ja tukee fyysistä aktiivisuutta. Tämä johtuu mukautetusta proteiinipitoisuudesta, jonka lisäksi koostumuksessa on elinvoimaa ylläpitäviä antioksidantteja. Kalsiumia kelatoivien aineiden ansiosta ruoka auttaa tukemaan koiran suun terveyttä hidastamalla hammaskiven muodostumista. Lisäksi nappulan muoto, koko ja suutuntuma on mukautettu jackrusselinterriereiden makumieltymyksiä ajatellen.

